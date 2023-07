La historia de Kylian Mbappé y el PSG podría llegar a su final en cualquier momento. Todavía hay mucha incertidumbre acerca de su futuro. Al margen de ello, el conjunto parisino se encuentra promocionando la gira que realizará por Japón. ‘Kiki’ aparecía en primera línea en los carteles de los amistosos, pero ahora ya no aparece en la promoción del compromiso ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. ¿Qué sucedió?

El futuro del exjugador de Mónaco continúa en el aire y cualquier novedad respecto a él se convierte rápidamente en noticia. Recientemente el París Saint-Germain actualizó el cartel del amistoso que disputará ante el equipo de ‘CR7′ y encendió las alarmas. ¿Por qué retiró la imagen de su principal estrella?

De acuerdo con los medios internacionales, Mbappé volvería a los entrenamientos del equipo el próximo lunes 17 de julio, solo ocho días antes del encuentro, por lo que el delantero no tendría el tiempo suficiente para prepararse. Cabe destacar que sus compañeros iniciarán la pretemporada una semana antes.

‘Donatello’ tiene más días de descanso debido a que, luego de que terminara la temporada de clubes, estuvo dos semanas concentrado con la selección de Francia para jugar los partidos por la clasificación a la Eurocopa 2024. Kylian tuvo acción en los encuentros ante las selecciones de Gibraltar y Grecia.

PSG disputará cuatro partidos de prueba durante su gira asiática. Se enfrentará a Al Nassr, Le Havre, Cerezo Osaka e Inter de Milán, último finalista de la UEFA Champions League. Mbappé sí aparece en el cartel de los otros encuentros, acompañado por figuras como Neymar, Hakimi, Marquinhos y Kimpembe.

Kylian Mbappé realizó polémicas declaraciones

“Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar el Balón de Oro porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago”, dijo Mbappé en una entrevista en la que ha hablado mucho de su personalidad en el fútbol.

Preguntado sobre por qué el equipo de propiedad catarí no ha logrado su deseada Liga de Campeones a pesar de sus multimillonarios gastos en fichajes, el jugador contestó: “Hacemos lo que podemos. Hay que hablar con quienes hacen el equipo, los que organizan la plantilla, los que construyen este club”.





