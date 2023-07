Kylian Mbappé acaba de poner el vestuario del Paris Saint-Germain en su contra luego de las polémicas declaraciones que ofreció en una entrevista con France Football. Ante la prestigiosa revista francesa, el delantero nacido en Bondy dijo que jugar a las orillas del Sena “no ponía en valor su rendimiento”. Además, reconoció que ganar el Balón de Oro siendo jugador del PSG es algo que no lo ayuda. Entre otras cosas, también cuestionó el trabajo de la directiva en el objetivo de ganar la Champions League. Semejantes palabras han sacado de quicio a sus compañeros y a los altos mandos del club.

Al menos, eso es lo que asegura RMC Sport. Según el medio francés, los jugadores del PSG, entre ellos dos recientes incorporaciones, han tomado como un insulto las declaraciones de Mbappé ante France Football. La decepción también la comparte el presidente Nasser Al-Khelaifi.

El mandamás del PSG no entiende por qué el jugador ha hecho tales insinuaciones y todavía no se ha marchado de París. El qatari, además, considera sus declaraciones como “una falta de respeto total a todos los miembros de la plantilla del PSG”.

El clima de tensión que ahora se respira en el vestuario parisino no haría más que acelerar la salida de Mbappé. En las oficinas del Parque de los Príncipes están decepcionados con la conducta del jugador, por lo que ya no dudarían en venderlo en el presente mercado de fichajes.





Las polémicas declaraciones





“Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar el Balón de Oro porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago”, dijo Mbappé en una entrevista en la que ha hablado mucho de su personalidad en el fútbol.

Preguntado sobre por qué el equipo de propiedad catarí no ha logrado su deseada Liga de Campeones a pesar de sus multimillonarios gastos en fichajes, Mabappé responde: “Hacemos lo que podemos. Hay que hablar con quienes hacen el equipo, los que organizan la plantilla, los que construyen este club”.





Al Khelaïfi y Mbappé. (Foto: Agencias)





