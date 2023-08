Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Sadio Mané, Karim Benzema y, recientemente, Neymar. Jugar en el fútbol de Arabia Saudí está moda. Con los millones de euros que maneja, el fútbol del Medio Oriente se está llevando a las grandes estrellas del ‘Viejo Continente’. Sin embargo, no todos sucumben ante el dinero, siendo Dimitri Payet uno de ellos. El flamante fichaje del Vasco da Gama, antes volar a Brasil para enrolarse a su nuevo equipo, lanzó un ‘dardo’ a los cracks que han puesto por delante el tema económico que deportivo. No es su caso.

“Las personas que me conocen saben que el dinero no ha sido una prioridad para mí durante mucho tiempo, por eso estaba tan feliz aquí, porque había amor. Por eso hice esta elección también. Es la elección del fútbol y no del dinero”, declaró el exjugador del Marsella en entrevista con RMC Sports.

El jugador admitió que no busca una retirada dorada y sí nuevos retos. “Buscaba tener algo emocionante como en el Marsella y creo que en términos de pasión y fútbol no pude encontrar nada mejor que Brasil y Vasco. Estoy muy feliz”, explicó el futbolista francés.

Payet comenzó su carrera deportiva en el Nantes, en 2005, y jugó luego en el Saint-Étienne y el Lille. Lejos de Francia, militó en el West Ham inglés, pero sus mejores épocas fueron en el fútbol galo, en las dos ocasiones en que jugó en el Marsella (2013-2015 y 2017-2023), con el que disputó un total de 326 encuentros, anotó 78 goles y dio 95 asistencias.





El adiós de un crack





Se despidió del Marsella el pasado 21 de julio ovacionado por la afición, después de que el club anunciara que ya no lo tenía en sus planes para la nueva temporada. Jugó 38 veces con la selección francesa, con la que debutó en 2010 y anotó ocho goles.

Sin embargo, nunca fue convocado para un Mundial y su mejor resultado con el equipo nacional fue el subcampeonato europeo de, en el que fue titular en la final perdida en casa ante Portugal.





