Tras un mercado de pases movido, con la reconciliación con Kylian Mbappé, la llegada de Gonçalo Ramos y la inminente partida de Neymar a Arabia Saudita, el París Saint Germain todavía tenía a un futbolista más con las maletas hechas. Luego de intensas negociaciones para cerrar un trato que complaciera a todas las partes, el elenco parisino finiquitó la transferencia de Leandro Paredes a la AS Roma, club al que vuelve después de seis años.

Sin especio dentro del plantel de Luis Enrique tras volver de su préstamo en la Juventus, ‘Lea’ necesitaba cambiar de aires para no perder ritmo de competencia ya que en Francia iba a estar condenado al banquillo de suplentes. Así pues, el argentino vio con buenos ojos volver a la institución que lo recibió por primera vez cuando salió de Boca Juniors a mediados del 2014. Además, pesó demasiado el interés de José Mourinho por contar con él.

Según los detalles que brindó Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter, Paredes está por viajar a la capital de Italia para firmar su nuevo contrato y pasar los exámenes médicos correspondientes antes de ser presentado en sociedad. Su traspasó costó poco más de 4 millones de euros y su vínculo será hasta el 2025, con una posible extensión hasta el 2026.

“Leandro Paredes a la AS Roma. Trato pactado por una tarifa superior a los 4 millones de euros al Paris Saint Germain. PSG y Roma acaban de llegar a un acuerdo definitivo, Leandro viajará ahora a Italia. Contrato hasta junio de 2025 con opción hasta 2026″, sostuvo el periodista italiano.

Leandro Paredes fichó por el PSG a mediados de la temporada 2018-19, proveniente del Zenit de San Petersburgo. Desde entonces disputó 117 partidos oficiales, marcó 3 goles y sirvió 10 asistencias. En cuanto a títulos, ganó 4 Ligue 1, 2 Copas de Francia, 1 Copa de la Liga y 3 Supercopas de Francia. Durante su última cesión en la Juventus sumó los siguientes números: 1 gol y 1 asistencia en 35 encuentros jugados.

En la AS Roma se reencontrará con Paulo Dybala, con quien salió campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Ambos futbolistas serán los únicos sudamericanos en el plantel, puesto que el resto son europeos. Veremos qué utilidad le da Mourinho a Paredes, que quiere recuperar su mejor versión para estar fino en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial del 2026.

Leandro Paredes regresa a la AS Roma tras seis años. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo será el debut de Leandro Paredes en la AS Roma?

Tras firmar su contrato y sumar sus primeros entrenamientos con la AS Roma, Leandro Paredes podría debutar oficialmente con su nuevo club este fin de semana en el encuentro con la Salernitana por la primera jornada de la Serie A 2023-24. Dicho compromiso está pactado para este domingo 20 de agosto desde las 11:30 a.m., se disputará en el estadio Olímpico de Roma y será transmitido por las señales exclusivas de ESPN y Star Plus.





