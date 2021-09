El empate entre PSG y Brujas no solo dejó preocupación en la afición y comando técnico del cuadro parisino, pues el tridente de ataque Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé no funcionó como esperaban, sino porque el delantero francés se fue cojeando en el inicio del segundo tiempo, luego de pedir su cambio por un choque en un balón dividido. Pochettino adelantó, tras el encuentro, que se trataba de un torcedura de tobillo, pero las primeras pruebas arrojaron otro resultado.

Según adelantan los medios galos ‘RMC’ y ‘Le Parisien’, Mbappé sufre un “traumatismo en el dedo gordo del pie izquierdo” y no un esguince. Lo cual supone una lesión de menos riesgo y menos grave que lo que se suponía en un inicio.

De hecho, la prensa francesa añade que al de Bondy le realizarán nuevos exámenes este mismo viernes, con la finalidad de evaluar si podrá ser tomado en cuenta para el partido del domingo del PSG ante el Lyon, la primera prueba en serio del cuadro parisino en la Ligue 1.

Primeras críticas a la ‘MNM’

Lo que sí aún está por probarse, y necesitará tiempo según Pochettino, es el éxito o utilidad del ataque del PSG conformado por Messi, Neymar y Mbappé, que tras casi pasar desapercibido frente al Brujas, ha recibido sus primeras críticas.

El tridente de oro no pudo brillar como de ellos se esperaba. Messi tuvo una gran ocasión que no materializó y en Francia, ‘Le Parisien’ lo tiene claro: “La ‘MNM’ aún no funciona”.

Acusados de poca participación defensiva, el medio parisino que “da la sensación de que los tres se buscaron demasiado, volviendo predecibles sus conexiones, como la intercepción que condujo al tanto del Brujas”. Además, Mbappé se marchó lesionado de manera prematura. Definitivamente, no fue el estreno soñado para la ‘MNM’.

Así, el protagonista del gol cuadro del PSG no fue ninguno de sus delanteros, sino el centrocampista español Ander Herrera, que se encuentra en buen momento de cara a portería y que abrió el marcador al cuarto de hora haciendo presagiar una goleada de los de Mauricio Pochetttino.

Pero eso no pasó, en parte por mérito del Brujas, que no se descompuso y que fue capaz de igualar el partido pronto por medio de Vanaken. El Brujas aumentó su fe con este tanto y pese a no tener en exceso la posesión del balón también supo aguantar sin excesivos sufrimientos para subir un valioso y meritorio punto.

