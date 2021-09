El nuevo proyecto del Paris Saint-Germain francés no pudo empezar con un golpe en la mesa su apuesta en la Liga de Campeones 2021-2022 después de empatar a un gol en su visita al Brujas belga, tropiezo que además Mauricio Pochettino debe sumarle la lesión de Kylian Mbappé, que pidió su cambio apenas a los cinco minutos de iniciada la parte complementaria. El técnico del club parisino confirmó el alcance de la lesión.

“Mbappé se ha torcido el tobillo, ya tenía problemas en los dos tobillos. Veremos si mañana podemos tener noticias más precisas”, dijo Pochettino sobre el de Bondy, que fue clave asistiendo en el gol de Herrera.

Pese a alinear juntos a Leo Messi, Kylian Mbappé y Neymar en el Jan Breydel, el equipo parisino no pudo más que sacar un punto de Bélgica, donde además tampoco dejó su mejor imagen ni su estelar tridente pudo deslumbrar.

Pochettino le restó importancia y agregó que está contento con el esfuerzo defensivo de los tres jugadores de ataque: “Para mí no es un problema. Estoy contento con el esfuerzo defensivo de los atacantes. Tenemos que ser más fuertes en otras áreas de juego”.

Así, el protagonista del gol cuadro del PSG no fue ninguno de sus delanteros, sino el centrocampista español Ander Herrera, que se encuentra en buen momento de cara a portería y que abrió el marcador al cuarto de hora haciendo presagiar una goleada de los de Mauricio Pochetttino.

Pero eso no pasó, en parte por mérito del Brujas, que no se descompuso y que fue capaz de igualar el partido pronto por medio de Vanaken. El Brujas aumentó su fe con este tanto y pese a no tener en exceso la posesión del balón también supo aguantar sin excesivos sufrimientos para subir un valioso y meritorio punto.

El PSG tiene hasta el 28 de septiembre para ajustar defensivamente ante el Manchester City en un partido trascendental por el liderato de grupo. El domingo, el conjunto parisino se enfrenta al Lyon en el primer test serio de la temporada en la Ligue 1.

