Lionel Messi está entre la espada y la pared y su situación en PSG sigue siendo objeto de debate en Francia. El futbolista argentino parecía tener todo acordado con el elenco parisino para su renovación, pero su situación después de la Copa del Mundo Qatar 2022 ha dado un giro de 180 grados y cada vez parece más complicado que continúe en el Parque de los Príncipes, más allá del final del próximo verano (su contrato vence el 30 de junio).

Mientras en Barcelona se frotan las manos pensando en que la ‘Pulga’ puede volver al Camp Nou, otros como Emmanuel Petit lo empujan hacia la puerta de salida El campeón del mundo con Francia en 1998 ha lanzado un duro ataque contra el equipo parisino en RMC.

El también ex del Barça, entre otros muchos equipos, aseguró que “oigo a muchos críticos decir que Messi camina sobre el césped. Pero todos aquellos que seguimos a Messi desde que es Messi, incluso en la mejor época del Barça, también caminaba. Messi es el maestro de la orquesta, él dirige y son los otros jugadores, a su alrededor, los que tienen que hacer los esfuerzos”.

Incluso, ‘Manu’ Petit fue más allá y aseguró que “los pitos a Messi son un insulto al fútbol”. El exjugador francés tiene claro que “el problema del PSG no son los jugadores como Messi o Neymar, sino que hay que saber jugar con estos futbolistas. Mira Argentina, fue campeona del mundo rodeando a Messi de guerreros, dispuestos a morir y a donar su sangre para Messi. O cuando veo al Barça, todos corriendo alrededor de los maestros. Me recuerda a mí cuando jugaba con Zidane, no le iba a decir Zizou que fuera él a correr a defender, eso lo tenía que hacer yo para que él dirigiera la orquesta”.

Petit también jugó en Barcelona y fue campeón del mundo con Francia en 1998. (Foto: Agencias)

Neymar, el “culpable” de la salida de Messi

Más allá del ultimátum que le puso a Lionel, en medio de las conversaciones para renovar, la directiva del PSG ha decidido que lo más sano para el club en lo deportivo y financiero es acabar con el tridente Neymar-Messi-Mbappé. Y el elegido para salir de la plantilla es el vigente ganador del premio The Best.

“El PSG no quiere más el trío Neymar, Messi y Mbappé. El elegido para dejar el club es el argentino, que acaba contrato en junio y cuya prioridad no es seguir la próxima temporada en la capital francesa. Salvo un giro radical, no renovará su contrato”, apunta RMC Sports.

Si bien al PSG le hubiera gustado antes ver salir a Neymar, el brasileño está empecinado en seguir jugando el distrito XVI de París y no hay forma de deshacerse de él. Tiene contrato hasta el 2027, a lo que se le suma que ningún equipo de las grandes ligas está interesado en ficharlo.

Lionel Messi tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2023. (Foto: Getty Images)





