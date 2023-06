Compartir camerinos con Lionel Messi fue un honor para muchos jugadores de PSG y hasta se podría decir que vivieron un sueño. El astro argentino llegó a París en el año 2021, dejando gratas miradas a quienes estaban en el club o recién se incorporaban. Ander Herrera (actual jugador de Athletic Club) contó cómo fue convivir con el próximo futbolista de Inter Miami y descartó cualquier ‘fricción’ con Mbappé.

“Como compañero, superó mis expectativas. Yo lo admiraba mucho como futbolista, y luego como compañero y como persona todavía lo admiro más. No tuvo nunca un mal gesto con nadie. Tuve la oportunidad de tener relación con él y de ir a cenar. Sus hijos y su familia son todos respetuosos. Te da la sensación de que son gente llana, normal, y es el mejor de toda la historia con 7 Balones de Oro”, mencionó en entrevista con TyC Sports.

Ander Herrera se refirió al liderazgo de Lionel Messi en PSG. (Foto: AP)

Ander Herrera también fue claro al momento de comentar cómo era la relación de Lionel Messi y Kylian Mbappé. Contrario a los rumores sobre una ‘ruptura’ del vestuario, el jugador confirma que había respeto entre ambos y la relación era buena a nivel interno.

“A Leo no le hace falta hablar para ser respetado. ¿Cómo voy a levantar la voz si Leo no lo hace? Es mentira que había una división con Mbappé. No entiendo por qué el periodismo para ensalzar a uno, hay que matar al otro”, puntualizó el futbolista español.





Sobre el fichaje de Messi por Inter Miami

Lionel Messi jugará en Inter Miami, luego de pasar por PSG por dos temporadas. Ander Herrera fue claro al momento de hablar sobre su nuevo destino y está seguro que hará historia en el club de la Major League Soccer (MLS).

“Me alegro mucho por él. Miami es un destino muy apetecible para él y para su familia. En una liga emergente, que está creciendo mucho y en un país que es una potencia mundial. Creo que va a marcar historia para el Inter Miami y le deseo lo mejor. No creo nadie en Barcelona pensara que es prescindible. Es imposible pensarlo. Allí donde está es imprescindible”, finalizó.

Tras dejar PSG, Lionel Messi jugará la próxima temporada en el Inter Miami de la MLS.





¿Cuándo será el debut de Messi con el Inter de Miami?

Ni bien se confirmó la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, para el juego del próximo 21 de julio a las 20:00 horas (Centro de México) contra Cruz Azul por la Leagues Cup los boletos se dispararon en precios y en reventa en Seat Geek puedes encontrarlos entre 230 y 1000 dólares. Además, se especula que el juego podría cambiar de sede, pues estaba programado para llevarse a cabo en el DRV PNK Stadium con aforo para 16 mil hinchas y moverse al Hard Rock Stadium, que tiene un alcance para 60 mil espectadores.

Con la confirmación de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, los precios para ver al club se han incrementado notablemente y ahora los fanáticos del conjunto rosa deberán hacer un esfuerzo enorme para poder asistir a los partidos de su club.

21/07 vs. Cruz Azul de 29 a 329 dólares

26/08 vs. New York Red Bulls de 30 a 401 dólares

03/09 vs. Los Ángeles de 81 a 422 dólares





