Hasta antes del Mundial Qatar 2022, la continuidad de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain se daba por descontada. La renovación de contrato tenía pinta de ser un mero trámite. Sin embargo, todo cambió en los últimos meses y al día de hoy se puede decir que las aventuras del futbolista argentino en la Ligue 1 de Francia van camino a terminar. Así lo asegura este martes el sitio RMC Sports, con muy buenas fuentes dentro del cuadro parisino. Según el citado medio, el genio nacido en Rosario dejará de jugar en el Parque de los Príncipes una vez termine el vínculo el próximo 30 de junio.

Más allá del ultimátum que le puso a Lionel, en medio de las conversaciones para renovar, la directiva del PSG ha decidido que lo más sano para el club en lo deportivo y financiero es acabar con el tridente Neymar-Messi-Mbappé. Y el elegido para salir de la plantilla es el vigente ganador del premio The Best.

“El PSG no quiere más el trío Neymar, Messi y Mbappé. El elegido para dejar el club es el argentino, que acaba contrato en junio y cuya prioridad no es seguir la próxima temporada en la capital francesa. Salvo un giro radical, no renovará su contrato”, apunta RMC Sports.

Si bien al PSG le hubiera gustado antes ver salir a Neymar, el brasileño está empecinado en seguir jugando el distrito XVI de París y no hay forma de deshacerse de él. Tiene contrato hasta el 2027, a lo que se le suma que ningún equipo de las grandes ligas está interesado en ficharlo.

Así las cosas, al Paris Saint-Germain se le hace más fácil no renovar con Messi a prácticamente nada de terminar el contrato de dos temporadas que firmó en su llegada a Francia. Además, la salida del exjugador del FC Barcelona representará un ahorro de 40 millones de euros en salario por temporada.

Cabe recordar que Messi marcó 12 goles y dio 14 asistencias en los 19 partidos que disputó antes del Mundial de Catar, pero apenas ha anotado seis tantos y tres pases decisivos en 14 encuentros tras lograr el título global con su selección.

Lionel Messi llegó al PSG en el verano europeo de 2021 en calidad de jugador libre. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo y cómo llegó Lionel Messi al PSG?





Lionel Messi llegó al Paris Saint-Germain en agosto de 2021 después de pasar toda su carrera profesional en el FC Barcelona. El cuadro catalán y el argentino no pudieron llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato debido a problemas financieros del club español, lo que llevó a que Leo quedara como agente libre.

El PSG aprovechó esta oportunidad y rápidamente se movió para fichar a Messi. El club francés, que tiene un gran poder económico respaldado por el fondo soberano de Qatar, ofreció a Lionel un contrato muy lucrativo y unirse a un equipo que cuenta con jugadores de talla mundial como Neymar y Kylian Mbappé.





