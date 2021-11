El PSG no tardó ni una semana en fichar a Lionel Messi cuando se conoció que no seguiría en el FC Barcelona. De inmediato, uno de los puntos que llamó la atención fue saber que formaría un tridente de ataque de lujo junto a Neymar y Kylian Mbappé, llamado a superar aquel que formó en el Barcelona junto al brasileño y Luis Suárez. Sin embargo, la llamada ‘MNM’ no ha terminado de despegar, y el rosarino apunta que se no pueden comparar y lo explica a través del ‘9′.

“Luis es otro tipo de 9, de características diferentes de Mbappé. Kylian estaba jugando los últimos años por afuera. Este, y no me acuerdo si también el anterior, está jugando más de nueve”, señaló Messi, quien anotó su primer tanto con el PSG a pase de Mbappé frente al Manchester City.

Y agregó: “Luis es más un goleador de los de antes, de delantero centro punto. Kylian es más de venir a jugar, de ser potente y matarte con espacios. La verdad es que cambia la manera de ser del delantero centro. Es difícil comparar”.

No obstante, Leo señaló tener una relación “espectacular con todo el vestuario”, no solo con Neymar, a quien conoce ya de hace años, sino también con Mbappé, pese a que cuando el argentino llegó a París, el galo no sabía si se quedaría o no.

“Con Kylian al inicio fue raro porque no sabíamos si se quedaba o se iba. Él estaba con sus cosas. Por suerte nos vamos conociendo más, tanto dentro como fuera del campo. Nos llevamos espectacular”, explicó Messi.

Objetivo Champions

Messi también contó que uno de los motivos por los que eligió al PSG como destino fue su gran plantilla y deseo de ganar la Champions League, torneo que se le ha resistido desde el 2015, cuando lo ganó con el Barcelona junto a Neymar y Suárez, precisamente.

“Cuando tome la decisión e venir al PSG fue uno de los motivos de esto porque tiene una gran plantilla, deseo de seguir creciendo como club, de ganar la Champions tras tantos años intentándolo. Por todo esto me decanté de venir acá y también son mis objetivos”, afirmó.

En otros puntos importantes de la entrevista, el rosarino explicó que la Ligue 1 es “más física que en España”, y que aún le está costando adaptarse. “Estos son más de golpe por golpe, de esperarte de salirte a la contra”.

