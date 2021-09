El FC Barcelona volvió a tropezar en este inicio de temporada. La semana pasada cayó goleado ante el Bayern Munich (3-0) en la Champions League y el lunes no pudo en casa ante el Granada (1-1). El equipo sigue sin encontrar ni estilo ni funcionamiento y para la junta directiva del club no hay otro responsable que Ronald Koeman. Según información de ‘El Chiringuito’, el neerlandés ha agotado la paciencia del presidente Joan Laporta y compañía, por lo que su suerte está echada: no va más en el banquillo azulgrana.

Según reveló el conocido Jota Jordi, quien se basó en fuentes desde dentro del Barça, los altos mandos de la institución tienen claro que Koeman no debe seguir en el equipo. El empate ‘in extremis’ que logró ante el equipo de Robert Moreno fue la gota que derramó el vaso ya que los azulgranas quedaron a 5 puntos del líder Real Madrid.

A pesar de que lo que menos quieren en el Barcelona es seguir viendo a Koeman, no comunicarán su salida hasta que tengan claro a su sucesor en el banquillo. Candidatos ya hay varios, pero aún no llegan a un acuerdo total. Lo que parece un hecho es que el neerlandés tiene boleto de vuelta a casa.

“Me dicen y me aseguran desde dentro que la decisión sobre Ronald Koeman está 100% tomada. No va a continuar. La decisión está tomadísima. Se hará oficial cuando haya consenso con el sustituto”, afirmó Jota Jordi en el sintonizado programa deportivo español que conduce Josep Pedrerol.

Barcelona viene de un empate como local ante Granada. (Foto: EFE)

Y a Laporta le gusta Pirlo

En la misma línea de la salida de Koeman, la citada fuente explica que el exfutbolista italiano se encuentra en la mira del presidente del Barcelona a pesar de que carga sobre su espalda una mala experiencia con la Juventus de Turín en el 2020-21.

Al presidente azulgrana parece poco importarle el pasado de Pirlo, ya que lo ve como una gran opción debido a que se encuentra en calidad de agente libre. Más allá de los malos resultados, Andrea apuesta por un estilo de juego más ofensivo.





