Los últimos días del Paris Saint-Germain no han sido de los más agradables. Primero, Kylian Mbappé cayó lesionado en un partido de la Ligue 1 y estará fuera de las canchas por tres semanas. Luego, fue eliminado de la Copa de Francia por el Marsella apenas en los octavos de final. Y como si las malas noticias no fueran suficientes, Lionel Messi es víctima de una dolencia física a poco de encarar el primer partido ante Bayern Munich por los octavos de final de la UEFA Champions League, en el estadio Parque de los Príncipes.

El último jueves se conoció que el ‘30′ del PSG salió tocado del choque ante Marsella. Exactamente, el crack argentino tiene una lesión en los isquiotibiales, la misma que encendió las alarmas ya que, junto a Mbappé, sería otra baja de peso para enfrentar a los alemanes. Sin embargo, no todas son malas noticias.

Según el diario AS, la lesión de Messi en los isquios no ha terminado en rotura, por lo que en su entorno aseguran que llegará al partido de la Champions League del próximo martes. Eso sí, para no correr riesgos, el genio rosarino no será parte del encuentro ante Mónaco este fin de semana.

Si bien para el PSG se trata de un choque clave en sus aspiraciones por el título de la Ligue 1, el comando técnico prefiere mantener a Lionel Messi al margen. Aunque no esté garantizado que llegará al 100% físicamente ante el Bayern, al campeón mundial quieren darle mayor descanso posible.





PSG vs. Bayern Munich: fecha, hora y canal





El partido entre PSG y Bayern Munich, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, se desarrollará el martes 14 de febrero en el estadio Parque de los Príncipes. El duelo arrancará a las 3 de la tarde (hora peruana) y en América Latina será transmitido por ESPN Deportes, STAR Plus y HBO Max (México).

Ambos elencos registran una vieja rivalidad en este torneo continental, en el que se enfrentaron en 11 ocasiones. Entre los duelos más destacados, destaca la final que disputaron en 2020 en el Estadio da Luz, de Lisboa. En aquella ocasión, el conjunto alemán se impuso 1-0 con gol de Kingsley Coman.

El historial entre ambas escuadras no registra empates y favorece levemente a los frances, que salieron victorisoso en seis de los 11 partidos disputados. Mientras que el Bayern Múnich solo triunfo en cinco ocasiones.





