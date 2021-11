Lionel Messi sigue de malas. No solo porque aún no ha marcado un gol en la Ligue 1 y continúa sin reencontrar su mejor nivel. A esto hay que agregarle que las molestias físicas se han convertido en su peor pesadilla en la últimas semanas. Confirmado está que se perderá el partido entre el PSG y Leipzig de este miércoles por la Champions League debido a problemas con su rodilla izquierda. Sin embargo, el lío para el argentino no acaba ahí ya que una brutal falta en las Eliminatorias 2022 ha empezado a mostrar secuelas.

De acuerdo a información de ‘El Chiringuito’, la rodilla de Messi está sufriendo aquella entrada del venezolano Luis Adrián Martínez directo a la pierna. Si bien el astro del PSG salió bien librado, la dura falta habría dejado un sangrado interno que se traduce en una inflamación. Se requieren varios estudios.

Precisamente, siempre según la citada fuente, Lionel Messi decidiría tratarse de los problemas en su rodilla en un centro especializado en España. Lógicamente, el tratamiento lo dejaría unas semanas más fuera de las canchas. Al PSG no le quedaría más que esperar la recuperación total de su estrella.

El rosarino tendría previsto viajar a Madrid para atenderse en la Clínica Cemtro, un lugar al que ya acudió en 2015, cuando sufrió la rotura del ligamento colateral izquierdo jugando con el FC Barcelona.

En el PSG no han negado la incomodidad por los recientes problemas físicos de Messi. El último viernes, el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo Araújo, no dudó en lanzar un dardo contra la selección de Argentina.

“¿Messi? Es un poco complicado de explicar. En estos dos meses ha pasado más tiempo que en su selección que aquí. Disputó tres partidos en el último parón internacional. Viaja, vuelve, viaja, vuelve y ahora tiene problemas musculares”, dijo el directivo brasileño del PSG.

Cabe recordar que Lionel Messi lleva dos goles en la presente Champions League. El ‘30′ del Paris Saint-Germain le marcó a Manchester City y Leipzig.





