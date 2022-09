No suelta al clásico rival. Lionel Messi es uno de los jugadores más identificados con Barcelona en los últimos años y esto se debe a que pasó gran parte de su carrera en el club. Es así que en una entrevista habló sobre el afán de ganar la Champions League y también mencionó que es parte de sus objetivos con PSG. Además, no perdió la oportunidad de hablar sobre el campeón Real Madrid diciendo que no siempre la ganan los mejores.

“El año pasado fue difícil para mí, fue duro después de un cambio muy grande, después de estar tanto tiempo en un mismo lugar. El objetivo [esta temporada] todo el mundo lo sabe. El PSG está con muchas ganas desde hace mucho tiempo de poder ganar la Champions”, dijo en entrevista con TUDN.

Sobre el proceso anterior con PSG, mencionó que no fue fácil superar este amargo pasaje ante Real Madrid y perdieron la eliminatorias por ciertos descuidos que influyeron en el resultado final. Sin embargo, para esta temporada, se ve más enfocado en el objetivo.

“La eliminación de la temporada pasada fue muy dura por cómo se dio, porque habíamos hecho dos grandes partidos contra el Real Madrid y en pequeños detalles se nos fue la eliminatoria”, agregó el delantero quien llegó en la temporada pasada al equipo de París.





¿Referencia a Real Madrid?

La edición de la Champions League 2021/2022 fue ganada por Real Madrid tras derrotar a Liverpool, pero Messi dejó un pequeño mensaje haciendo alusión a que esta competencia no siempre es levantada por el mejor equipo de la temporada y los errores te dejan afuera.

“Es un año atípico, porque está el Mundial entre medias, pero el objetivo principal del PSG, como todos los años, es poder optar a la Champions. Es una competición muy difícil de ganar, porque no siempre la gana el mejor, siempre se decide por pequeños detalles, cualquier error te deja fuera de una eliminatoria, pero nos estamos preparando para cuando lleguen esos momentos duros estar a la altura”, mencionó el astro argentino.





