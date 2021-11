Era uno de los temas pendientes y que más morbo generaba en Francia, y que el PSG finalmente ha decidido no hacer una ‘novela’. Lionel Messi no participó en el partido de ayer del club parisino contra el Leipzig y tuvo que ser sustituido el viernes pasado en el encuentro liguero contra el Lille, debido a unas molestias en la rodilla. Pese a no estar en su mejor momento físico, Scaloni lo convocó para los duelos de Argentina por Eliminatorias ante Brasil y Uruguay. En el Parque de los Príncipes han dado luz verde.

Leonardo, director deportivo del cuadro parisino, se había quejado de que Messi en estos meses estuvo más tiempo con la Selección que con su club, algo que hizo ruido en Argentina.

Pero pese a las molestias que puede generar en París el llamado de Leo a su selección, de acuerdo a información de los medios ‘Mundo Deportivo’ y ‘As’, el club decidió autorizar al argentino para que acuda al llamado de Scaloni.

El malestar y preocupación en el PSG se basa en que fue precisamente en Eliminatorias donde Messi sufrió un brutal golpe que ahora empieza a pasarle factura.

De acuerdo a información de ‘El Chiringuito’, la rodilla de Messi está sufriendo aquella entrada del venezolano Luis Adrián Martínez directo a la pierna. Si bien el astro del PSG salió bien librado, la dura falta habría dejado un sangrado interno que se traduce en una inflamación.

Sin embargo, en el PSG esperan que Messi pueda reincorporarse con el grupo tras unas cuantas sesiones que ha tenido que hacer al margen junto a un fisioterapeuta. Los de Pochettino entrena mañana en Camp des Loges con la intención de contar con Leo el sábado por la noche.

Di María y Paredes, convocados

También fueron convocados para esta fecha de Eliminatorias los jugadores Ángel Di María y Leandro Paredes. El primero no tenía ningún problema físico, pero el exjugador de Boca sí y también en el PSG ha sorprendido e incomodado su llamado.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR