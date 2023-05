No cabe duda que la relación entre Lionel Messi y París Saint-Germain ha empeorado, luego del viaje que realizó el argentino a Arabia Saudita. Tras ello, el elenco francés decidió suspender a la ‘Pulga’ quitándole algunos beneficios como no poder entrenar, ni jugar y una dismunición de su sueldo por dos semanas. No obstante, tal parece que los directivos parísinos están cansados y buscan deshacerse de los servicios del astro rosarino, optando por no renovar su contrato.

Así informó L’Equipe, uno de los diarios deportivo más prestigiosos de Francia. Y es que la fuente citada señala que los dirigentes del PSG no levantarán el año opcional presente en su contrato. Es decir, tras los encuentros ante Troyes y Ajaccio, los cuáles se perderá por sanción, le restarán tres partidos previo a su salida del Parque de los Príncipes.

Como se recuerda, meses antes de lo sucedido, Luis Campos, asesor de fútbol de la escuadra parisina, señaló que en la institución tenían la intención de extender el vínculo del argentino por una temporada más. Sin embargo, el viaje que realizó junto a su familia a Arabia Saudita sin previo aviso colmó la paciencia del club, que no tardará en buscar el reemplazo de la ‘Pulga’.

Si bien esta noticia pone en tensión al vestuario del PSG, en FC Barcelona sonríen, puesto que la escuadra culé viene negociando el regreso del astro rosarino. Por este motivo, no es una sorpresa que en las próximas semanas aparezcan nuevas noticias sobre este tema que ilusiona a los hinchas blaugranas.

Messi no regresaría a Barcelona solo

Si bien se habla mucho del dinero que ganaría Messi cuando se vista nuevamente de azulgrana, sobre la mesa también se reparten las cartas de los refuerzos. En esa línea, el capitán de la selección de Argentina podría llegar con uno de sus grandes amigos: Ángel di María.

A Messi le gustaría jugar con el ‘Fideo’ en su última aventura en el Barcelona. Es por esta razón que habría propuesto a la directiva azulgrana el fichaje del argentino, quien termina contrato con la Juventus el próximo 30 de junio y llegaría gratis al Camp Nou.

En el Barcelona poco importaría el pasado de Di María en el Real Madrid. Aunque sería una pesadilla hecha realidad para el presidente Florentino Pérez, los antecedentes del ex Rosario Central no entran a tallar para los Culers, a pesar de que ‘Fideo’ hasta ganó una Champions League como merengue.





