El Fútbol Club Barcelona sueña con concretar la vuelta de Lionel Messi para el 2023-24. Evidentemente, la razón más importante pasa por lo futbolístico. Y es que en sus casi dos décadas como azulgrana, el argentino demostró ser el jugador más determinante de la plantilla y que hoy se hace extrañar. No por nada los Culers han llegado este martes a los dos años sin marcar un gol a través de tiro libre directo. No Messi, no party.

Desde el gol de Messi en Mestalla ante el Valencia el 2 de mayo de 2021, Barcelona acumula dos años sin lograr un gol de falta, un total de 105 partidos sin marcar un tanto de lanzamiento libre. Ese día, el astro argentino ejecutó un golpeo teledirigido al fondo de la red, en un partido que finalizó por 2-3 a favor de los azulgranas.

Desde ese zapatazo, el Barça no ha encontrado en la plantilla un sustituto capaz de asumir el rol de Messi a balón parado. Si bien jugadores incorporados esta temporada como Raphinha, Marcos Alonso o Robert Lewandowski se postulaban como candidatos, la realidad es que el cuadro catalán no ha sido capaz de lograr ningún tanto de libre directo en el presente curso.

Memphis o Dani Alves tampoco supieron coger el relevo del ‘10′ de Rosario y, en la pasada temporada, la cuota de goles de falta directa se mantuvo en 0. Aunque el Barcelona ha mejorado notablemente sus registros defensivos y está en camino de romper récords históricos en cuanto a porterías a 0, lo cierto es que a partir de tres cuartos de campo el equipo dirigido por Xavi Hernández ha perdido presencia y recibe menos faltas en la frontal del área.

La sombra de Messi, precisamente en la faceta de lanzamientos de falta, es alargada. Y es que el rosarino logró 50 tantos, de golpe franco, con la camiseta del Barcelona.

Desde su primer gol de libre directo, en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid el 4 de noviembre de 2008, Messi acumuló 13 temporadas seguidas marcando de lanzamiento directo. Y ahora, son casi dos cursos sin que el equipo haya visto puerta.





¿Cuándo volverá a jugar el Barcelona?





Luego de la última victoria sobre el Real Betis por 4-0, el Barcelona volverá a jugar este martes 2 de mayo cuando reciba al Osasuna en el Spotify Camp Nou. Este compromiso, válido por la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander, está programado para las 12:30 p.m. y será clave para que los de Xavi Hernández sigan sumando en su búsqueda de asegurar el título liguero.





