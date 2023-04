En agosto de 2021, el Paris Saint-Germain era la envidia mundial tras haber logrado juntar a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. No había equipo que no envidie el tridente que aún juega en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, ha pasado el tiempo y el PSG ya no quiere saber nada del trio de delanteros. Según informa este miércoles Le Parisien, la directiva parisina quiere rehacer el equipo en torno a su estrella más joven, y además francesa, pero prescindiendo de sus otras dos figuras sudamericana. El diario, considerado el portavoz extraoficial del club, afirma que la plantilla “está en ruinas” y hace falta rehacerla para la próxima temporada.

La temprana eliminación en la Champions League, y la dubitativa marcha en la Ligue 1, donde el PSG es líder pero ha perdido los últimos dos partidos con un juego que deja mucho que desear, parece haber convencido a los dirigentes de que hace falta dar un enésimo golpe de timón a su proyecto.

La necesidad de reducir de forma drástica la masa salarial del equipo para cumplir con las reglas del fair play financiero hace que el presidente, Nasser al Khelaifi, y su responsable deportivo, Luis Campos, estén convencidos de que deben “hacer limpieza” el próximo verano para tener los recursos necesarios para llevar a cabo esa reconstrucción.

El primer caso es el de Lionel Messi, que llegó gratis en el verano de 2021, una oportunidad imposible de rechazar, y con el que prácticamente se había cerrado un acuerdo de renovación tras el Mundial de Qatar.

Sin embargo, las pobres prestaciones del argentino desde que se proclamó campeón mundial, su elevado salario y su edad (cumplirá 36 años en junio) hacen cada vez más difícil su renovación, apunta Le Parisien, que recuerda también las quejas por Instagram de Jorge Messi, padre y agente del jugador, por las filtraciones en torno a este tema.

Kylian Mbappé juega en el Paris Saint-Germain desde 2017. (Foto: Getty Images)





El caso de Neymar





Encontrar un club que quiera fichar al brasileño se presenta muy complicado por su edad (31 años) y su elevado salario (26 millones de euros netos por año), pero también por su tendencia a sufrir lesiones importantes debido a la fragilidad de sus tobillos y sus pies, así como por su disipado estilo de vida.

En cambio, Mbappé se presenta como el pilar ideal para la reconstrucción ya que reúne todas las características que se buscan: joven (24 años), de origen local, de fuerte carácter y comprometido. El episodio del partido del pasado domingo, cuando en la presentación del equipo el nombre de Messi fue silbado por los aficionados parisinos mientras que Mbappé fue aclamado, indican a los dirigentes del club la dirección a seguir.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR