PSG está viviendo un final de temporada discreto. Fuera de Champions League y eliminado de la Copa de Francia, al conjunto al mando por Christophe Galtier solo le queda pelear hasta el final por el título de la Ligue 1, donde siguen líderes, pero ya tienen al Olympique de Marsella respirándoles la nuca: su escolta se ubica a sólo cinco puntos en la tabla.

Encima, a las dudas deportivas, ahora se le ha sumado los problemas extradeportivos con Leo Messi. El argentino, en medio del debate sobre su renovación con los del Parque de los Príncipes, ha sido sancionado por dos semanas en empleo y sueldo por haber viajado a Arabia Saudita sin autorización.

Acción que podría provocar el fin del ciclo del argentino en París, justo en estos momentos que el título liguero está en juego. Ante esto, la prensa francesa teme que la ausencia del ‘10′ pueda acarrear grandes consecuencias.

Relación entre PSG-Messi ya estaba rota desde hace un mes. (Foto: EFE)

Con tan solo cinco jornadas para el final, los parisinos disponen de una renta de cinco puntos respecto al segundo clasificado que, a priori, debería ser suficiente para asegurar el decimoprimer título de su historia. Aunque la ausencia de Messi también podría repercutir.

Confían en Mbappe

En ese sentido, el diario Le Parisien realizó distintas encuestas a grandes personalidades del fútbol, preguntándoles si consideran que la ausencia de Lionel Messi puede provocar un bajón del rendimiento del PSG y un campeón del mundo francés desechó esa opción, porque el equipo cuenta con Kylian Mbappé.

“Con Mbappé haciendo el trabajo, debería ser suficiente. Los demás tampoco tienen nada que perder. Francamente, si estos chicos pierden puntos contra el Troyes o el Ajaccio, ¡no tienen nada que hacer en el fútbol!”, declaró Stéphane Guivarc’h, campeón del mundo con Francia en 1998.

A su vez, para Mickäel Landreau, exjugador parisino, si pierde el club el título será únicamente por su responsabilidad. “El PSG es el único responsable de ser campeón o no y no debería depender de un jugador dada su plantilla y la supuesta diferencia con sus rivales. Menos mal que pueden ser campeones sin Messi. No tenemos ni idea de cómo se manejará esta situación en las próximas semanas. O seguirá perjudicando, o esta posición fortalecerá a la institución”.

