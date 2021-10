La ‘MNM’ sigue sin arrancar pese a que con eso le alcanza para seguir al frente de la Ligue 1 y en su grupo en la Champions League. Sin embargo, como equipo, el PSG ha dejado más dudas que certezas y son las apariciones individuales las que terminan resolviendo los partidos. Lionel Messi aún no logra marcar en Francia y para Thierry Henry, su excompañero en el Barcelona, el problema es la posición que ocupa el argentino en el campo.

Mauricio Pochettino ha dispuesto alinear a Messi por la banda derecha, a Neymar por izquierda y a Mbappé como centrodelantero. Para ‘Titi’, esa disposición hace que Leo participe poco o nada del juego.

“Messi está aislado y no toca demasiado el balón. No diría que está triste, pero le veo aislado”, dijo el campeón del mundo en Francia 98 en entrevista con ‘Prime Video’.

“Yo lo prefiero en el centro. No creo que pueda marcar diferencias desde la derecha. Yo lo estoy pasando mal. En el centro puede dar ritmo. Tenemos que encontrar alguna solución para que ellos [Messi, Mbappé y Neymar] puedan jugar juntos. No tengo los datos exactos a nivel táctico, pero creo que tiene menos impacto. Participa con poca frecuencia”, explicó Henry.

El PSG sigue siendo de Mbappé

El ahora entrenador y asistente de Roberto Martínez en la selección belga, cree que el equipo parisino sigue girando sobre su compatriota Kylian Mbappé y que el papel de Leo aún no trasciende. “Messi no habla demasiado. Lo hace con el balón”, señaló.

“Por el momento, el equipo es de Kylian. Es él quien hace brillar al PSG. La pelota busca más a Kylian”, explicó. No se detuvo ahí. “Si hay más de un ‘conductor’, el equipo no puede jugar y tocar al unísono, y en este equipo hay demasiados. No juegan al mismo ritmo”.

