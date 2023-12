En los últimos días, la interna de París Saint-Germain vivió mucha tensión luego de un conflicto entre Luis Enrique y Kylian Mbappé. ¿Qué sucedió? Tras el encuentro ante Borussia Dortmund, el delantero francés no estuvo de acuerdo con una orden específica de su entrenador, algo que generó tensiones en los vestuarios. Sin embargo, días después, fue el propio entrenador español quien volvió a tocar el tema y se refirió a su relación con el ariete francés, a la cual definió como “perfecta”.

En rueda de prensa previo al encuentro ante Metz, por la jornada 17 de la Ligue 1, el DT español inició analizando el sorteo de Champions League, en el cual se definió a Real Sociedad como su rival en los octavos de final. “Estoy muy contento porque volvemos a España. Volver a casa siempre es bueno, es una región de España que me gusta mucho porque está cerca de mi ciudad, Gijón. Acabó primero de grupo, con muy buenos resultados, un muy buen entrenador y muy buenos jugadores”, sostuvo el entrenador.

Una de las preguntas al entrenador estuvo referida a Kylian Mbappé, futbolista con el que ha tenido conflictos en los últimos días. Pese a ello, Luis Enrique señaló que guarda una relación idílica con el astro francés: “Como siempre, una relación perfecta. No somos pareja porque él no quiere. No sé por qué me hacen esta pregunta, estoy muy unido a la mayoría de mis jugadores. Con Kylian siempre hemos estado muy unidos. Siempre hace bromas y se ríe. A mí también me gusta reírme. Tenemos muy buena relación con el resto de los jugadores. Espero verle el mayor tiempo posible en el PSG”.

Eso sí, a pesar de que los resultados no acompañan al PSG en el presente, el entrenador parisino aseguró que tiene esperanza de que el equipo mejor su nivel con el pasar de los meses. “Era un pensamiento real por mi parte y una esperanza de que a medida que pasen los meses sigamos progresando. Estoy totalmente convencido de ello. Si me equivoco, seré muy criticado, pero no me importa. Me han criticado toda la vida. Ése es mi papel. Veo que el equipo está mejorando, muchos de las cosas están muy bien hechas. Queda un partido este año y me gustaría que pudiéramos dar una victoria a nuestros seguidores”, aseveró.

Finalmente, el DT español hizo un balance de sus primeros meses en París, asegurando que aún se encuentran “al principio de nuestra etapa como equipo”. “Estoy más que satisfecho con el inicio de temporada y los resultados. El hecho de que nos haya tocado un grupo tan difícil en la Champions nos ha dado buenas sensaciones. Somos líderes en liga y ésa es la posición que nos gustaría ocupar a lo largo de la temporada”, sentenció.

Un cruce sin antecedentes

Tras llevarse a cabo el sorteo de la UEFA Champions League, París Saint-Germain ya conoce a su rival de los octavos de final. Este será nada menos que Real Sociedad, equipo con el se medirá en una llave de ida y vuelta para definir al club que avanzará a la siguiente instancia del popular torneo europeo.

Ojo, el duelo de ida se disputará el 14 de febrero desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), en el Parque de los Príncipes, en París. Mientras que el cotejo de vuelta se llevará a cabo el 5 de marzo desde las 3:00 p.m., en el Estadio de Anoeta, en Donostia.

Es necesario mencionar que no existen antecedentes entre ambos conjuntos en la historia. Eso sí, los parisinos estuvieron muy cerca de quedar fuera de esta fase en la anterior ronda: acabaron a tres puntos del Dortmund y les impulsó el coeficiente favorable con el Milán, puesto que acabaron igualados con ocho puntos.





