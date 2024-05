La saga de Kylian Mbappé (25 años) ha mantenido en vilo al mundo del fútbol desde que el propio jugador anunciara su partida del PSG. Con el Real Madrid como destino rumoreado, las especulaciones han alcanzado su punto álgido, pero en París reina el silencio, al menos en cuanto a comentarios oficiales se refiere. En esa línea, el técnico del club galo, Luis Enrique, se encontró en el epicentro de los rumores durante una reciente conferencia de prensa, donde las preguntas sobre el futuro de ‘Kiki’ llovían sin cesar. Sin embargo, en lugar de caer en la ‘trampa’ de los periodistas, el estratega español decidió desviar la atención con una jugada magistral.

“Yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, porque me permite respirar un aire diferente. Me gustan los días lluviosos, me recuerda a mi tierra, Gijón. Creo que respondo perfectamente a lo que me preguntabas”, afirmó Luis Enrique con una sonrisa enigmática, cambiando radicalmente el tono de la conversación y dejando perplejos a los periodistas presentes.

Su respuesta, lejos de ser una evasiva, fue un acto de ingenio y astucia, que le permitió tomar el control de la situación y desviar la atención de las especulaciones sobre Mbappé. En un solo movimiento, Luis Enrique demostró su habilidad para manejar la presión mediática y mantener el enfoque en lo que realmente importa: el próximo partido de su equipo.

Este gesto no solo le valió elogios por su inteligencia y perspicacia, sino que también se volvió viral en las redes sociales, donde los aficionados al fútbol aplaudieron su ingenio y sentido del humor. Mientras tanto, el futuro de Mbappé sigue siendo un enigma, pero una cosa es segura: con Luis Enrique al mando, el Paris Saint-Germain está en buenas manos.





Lo último sobre Mbappé al Real Madrid





Según revelaciones del periodista José Álvarez en el programa El Chiringuito de Jugones, la nueva estrella del Madrid ha hecho una solicitud peculiar para su próxima residencia en Madrid: estar ubicada cerca de un campo de golf.

La elección de La Moraleja, el barrio más lujoso de la capital española, como su futura morada, no sorprende. Con su llegada, Mbappé no solo se incorpora a uno de los clubes más laureados del mundo, sino que también se integra en un estilo de vida asociado al glamour y la exclusividad. Y parece que el delantero está dispuesto a disfrutar completamente esta nueva aventura, incluidos sus momentos de ocio.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?





Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa siete títulos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia (3), Copas de la Liga (2) y Supercopas de Francia (4). Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de este año. (Foto: Getty Images)

