Cinco días después, y tras el apoyo de Mauricio Pochettino, Mauro Icardi no pudo posponer más su asuencia en el cuadro parisino. El delantero argentino y el ‘culebrón’ que vive con Wanda Nara parece no tener final aún, aunque por el momento parece que han firmado una tregua. El futbolista y su aún pareja han regresado a París, con una nueva foto en redes sociales. El ex Inter volvió a los entrenamientos con Mbappé y compañía.

Según confirmaron los medios locales ‘Le Parisien’ y ‘RMC’, el delantero volvió a los entrenamientos del Paris Saint Germain y se puso a disposición nuevamente de Pochettino, de cara al próximo duelo de la Ligue 1, que será nada más y nada menos que el clásico con el Olympique de Marsella.

Eso sí, de acuerdo a los citados medios, la presencia de Icardi para el choque ante el equipo de Jorge Sampaoli sigue estando en duda, pero por temas deportivos, pues el argentino no se ha entrenado varios días.

Icardi volvió a los entrenamientos del PSG este jueves. (Foto: AFP)

Nuevo posteo en Instagram

Si algo ha dejado en claro Icardi desde el primer momento en que estalló la ‘novela’, es que quiere reconciliarse con Wanda Nara. Sus publicaciones en redes sociales, evocando fotos con ella, y su viaje a Milán para intentar solucionar sus problemas familiares, así lo confirman.

Y este jueves, el delantero publicó una nueva imagen en la que aparece junto a la empresaria y modelo, en la que ella lo abraza y lo besa, retrato que describió con un corazón.

(Foto: Instagram Mauro Icardi)

La crisis de matrimonio entre Mauro Icardi y Wanda Nara comenzó a partir de las mensajes que intercambió el futbolista con la ‘China’ Suárez. Él le mandaba fotos de entrenamientos y ella imágenes de rodajes que hacía como actriz. La otrora bailarina argentina descubrió las conversaciones y se fue a Milán.

Limpió sus redes

El exgoleador del Inter de Milán ha sorprendido a propios y extraños al eliminar de su cuenta de Instagram al PSG, a todos sus compañeros y a todos los que seguía en dicha red social.

Luego de lograr la lograr la reconciliación con Wanda, Icardi dejó de seguir a sus compañeros de equipo y otras personalidades que se encontraban en su lista. De más de 500 cuentas que seguía, ahora el crack argentino solo sigue a... ¡Wanda Nara!.

(Foto: Instagram Mauro Icardi)

