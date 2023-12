La novela de Kylian Mbappé y su futuro sigue escribiendo capítulos llenos de incertidumbre y descontento, tanto entre los aficionados del Real Madrid como entre los seguidores del PSG. La situación, que se repite año tras año, ha generado cansancio entre los hinchas, quienes ven cómo el sueño del francés de jugar en el Santiago Bernabéu no termina de materializarse. La espera y las idas y venidas en la posible transferencia de ‘Kiki’ han generado frustración tanto en Madrid como en París. Cada mercado de fichajes parece ser una nueva oportunidad para que el delantero dé el ansiado paso hacia España, pero hasta ahora, el culebrón persiste sin un desenlace claro.

No solo los aficionados están hartos de la situación, sino que también algunas leyendas del fútbol francés han expresado su molestia. Christophe Dugarry, exfutbolista y campeón del mundo con Francia en 1998, no dudó en criticar la actitud de Mbappé en un programa de RMC Sports.

“Sus estadísticas están ahí, pero encuentro que en términos de plan de carrera es un desastre, es un poco de todo y de cualquier cosa. No dice lo que hace, no hace lo que dice, te habla del Real Madrid como su sueño de infancia, pero cuando puede ir no va porque apareció el Emir de Qatar y le dio millones para que cambiara de opinión...”, señaló Dugarry.

Dugarry, conocido por su franqueza, no solo cuestionó la indecisión de Mbappé, sino que también hizo un llamado a la reflexión: “En términos de ejemplaridad, todavía hay avances por hacer. Ahora tiene 25 años y todavía es joven. Ganó muchas cosas, cometió errores, no triunfó en todo, como todos, así que espera que pueda analizar qué hizo bien y qué hizo mal”.

La presión sobre Mbappé no solo proviene del extranjero, sino también de su propio país. Las expectativas y la impaciencia crecen entre los franceses, quienes esperan que el talentoso delantero tome las riendas de su carrera y tome una decisión definitiva sobre su futuro.

A sus 25 años, Mbappé está en un punto crucial de su carrera, y las decisiones que tome en los próximos meses podrían tener un impacto significativo en su legado y en la percepción que el mundo del fútbol tiene de él.





Christophe Dugarry criticó la indecisión de Mbappé. (Getty Images)





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?





Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.





Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el verano de 2024. (Foto: Getty Images)





