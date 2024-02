Después de años de especulaciones y negociaciones, el futuro de Kylian Mbappé (25 años) parece estar finalmente decidido, y el destino parece ser el Santiago Bernabéu. El joven delantero francés ha comunicado al PSG su intención de no continuar en París la próxima temporada, lo que ha desatado una ola de rumores que apuntan directamente al Real Madrid como su próximo destino. Aunque aún no se ha hecho oficial, los medios franceses aseguran que el contrato entre el futbolista y el club blanco ya ha sido firmado, lo que sería el punto culminante de una larga serie de conversaciones. Pero lo más sorprendente no es solo el hecho de que ‘Kiki’ vaya a vestir la camiseta blanca, sino también los detalles que rodean este traspaso.

Una de las cláusulas más llamativas que habría conseguido incluir Mbappé en su contrato es una cláusula de bonus de 15 millones de euros en caso de ganar el prestigioso Balón de Oro. Este tipo de incentivos son comunes en contratos de jugadores de alto perfil, pero la suma en este caso es especialmente llamativa, lo que subraya la magnitud de este fichaje.

El coqueteo entre Mbappé y el Real Madrid ha sido un secreto a voces durante años, y aunque aún no hay confirmación oficial, todo parece indicar que el desenlace está próximo. El Liverpool, otro pretendiente potencial, parece haber quedado rezagado en la carrera por hacerse con los servicios de la joven estrella, dejando el camino libre para el Madrid.

La expectación en torno a la llegada de Mbappé al Santiago Bernabéu es enorme. El estadio se prepara para una presentación histórica, mientras el club ya ha comenzado a hacer los preparativos para recibir a su nueva estrella. Incluso se especula con que el dorsal número 10, dejado vacante por la despedida de Luka Modrić, será reservado para el exjugador del AS Mónaco.

Con la fecha del traspaso prevista entre el final de la temporada y el inicio de la Eurocopa, el Real Madrid espera no perturbar el desempeño de Mbappé con la selección francesa, mostrando así su compromiso con el jugador y su carrera. Mientras tanto, los rumores se hacen cada vez más fuertes y la llegada de ‘Kiki’ al Santiago Bernabéu parece estar más cerca que nunca.

Kylian Mbappé juega en el Paris Saint-Germain desde el 2017. (Foto: Getty Images)

¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?





Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





¿Cuánto ganará Kylian Mbappé en Real Madrid?





En el Santiago Bernabéu son conscientes de que vestir la camiseta es un honor para cualquier futbolista. Sin embargo, no solo de gloria vive el hombre. Es por eso que Florentino Pérez está dispuesto a darle a Mbappé uno de los sueldos más competitivos en el mercado europeo.

Según ha informado Le Parisien, le ofrecería un salario neto de 25 millones de euros y Mbappé ya habría dado el OK a la cifra. Lógicamente, este número no contempla lo que el delantero francés, de 25 años, puede llegar a ganar por conceptos de publicidad y derechos de imagen.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2024. (Foto: Getty images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





La emoción de Will Smith al conocer a Lionel Messi en juego del Inter Miami