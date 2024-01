A pesar del comienzo de 2024, la incertidumbre sobre el futuro de Kylian Mbappé sigue sin resolverse. El contrato del jugador con el Paris Saint-Germain expira el 30 de junio, y desde el 1 de enero de este año, tiene la libertad de negociar con otros clubes como agente libre. Aunque los medios franceses sugieren la posibilidad de su salida del PSG, no hay confirmación oficial al respecto. Al mismo tiempo, informes europeos apuntan firmemente hacia su próximo destino, que sería el Real Madrid, pero aún no se han pronunciado las partes involucradas. Esta prolongada incertidumbre está agotando la paciencia en Francia.

En su última aparición en un programa radial de RMC, Christophe Dugarry, el icónico delantero francés que se coronó campeón del Mundial 1998, celebrado en su país, y también ganador de la Eurocopa 2000, expresó su opinión enérgica ante la situación actual de Kylian. El exjugador no titubeó al compartir sus sentimientos y solicitó que Mbappé tome una decisión definitiva.

“Mientras no se demuestre lo contrario, el fútbol es un deporte de equipo. No se le contrató por las estadísticas, sino para ayudar a su club a ganar la Champions League. Ese no es el caso, por el momento”, empezó expresando en tono crítico antes de pronunciar la declaración que han traspasado las fronteras galas: “Espero que (Mbappé) se vaya del PSG, de todo corazón”.

Christophe añadió que la presencia de ‘Donatello’ transmite contrariedad a su club: “Creo que se está estancando. En sus duelos me parece cada vez es más previsible, le falta fuerza y carácter en la lucha. Creo que desaparece demasiado a menudo de ciertos combates. En su actitud, con los brazos cada vez más levantados, es algo bastante negativo lo que transmite”.

Pero no se limitó a eso, el exfutbolsita indicó que considera que a Kylian le pasa la camiseta del PSG, donde el delantero parece actuar de manera independiente en el campo, sin establecer una conexión con el entrenador o sus compañeros: “Siento que está un poco perdido, no hay simbiosis. Lo entiendo, por lo que pasó el verano pasado, cuando se quedó fuera. Las cosas no van bien en el PSG desde hace unos meses”.

Por ahora, las sensaciones que llegan desde el entorno de Mbappé indican que no están inclinados a renovar con el PSG y que buscan una nueva aventura. Sin embargo, la situación es delicada y nadie se atreve a dar por segura la decisión del jugador, que terminó el 2023 con 52 goles entre clubes y selección.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.

¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?

Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.

Kylian Mbappé termina contrato con el PSG en junio del 2024. (Foto: Agencias).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR