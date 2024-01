El año 2024 ha comenzado, y los jugadores de fútbol, tras un descanso por las celebraciones decembrinas o al finalizar sus respectivas ligas, se están reincorporando para ponerse a las órdenes de sus entrenadores para enfrentar los desafíos del nuevo año. Lionel Messi, quien celebró la llegada del Año Nuevo con su familia en Rosario, Argentina, se ha dirigido de vuelta a Estados Unidos. Los doce meses que se le vienen se presentan lleno de actividad para el futbolista, con numerosos compromisos tanto con el Inter Miami como con la selección de Argentina, destacando su participación en la Copa América 2024, las Eliminatorias Sudamericanas, y la misma liga estadounidense. Sin embargo, el jugador tendrá un alivio en su agenda, ya que una decisión de la MLS implica que él, sus compañeros del Inter Miami y todos los equipos de la Primera División no competirán en la US Open Cup de 2024.

La Copa US Open es un torneo donde compiten equipos pertenecientes a diversas divisiones y categorías del fútbol estadounidense, desde profesionales de la MLS hasta los de nivel semi-profesional. Este certamen se ha disputado desde 1914, y en la edición más reciente, en 2023, el Inter Miami, sin la presencia de Lionel Messi en la final, sufrió una derrota por 2-1 ante el Houston Dynamo.





¿Por qué el Inter Miami de Messi no participará en US Open 2024?

No obstante, la Major League Soccer declaró que sus equipos de primera división no formarán parte en la edición de 2024 de la US Open Cup. Esta elección significa que la competición estará representada en el torneo por los equipos que compiten a partir de la segunda división, conocida como MLS NEXT Pro.

La razón detrás de esta decisión es aligerar la agenda de los cuadros de la MLS, que se ha vuelto más apretada debido a la inclusión de otra competencia. La Leagues Cup, que enfrenta a escuadras de la MLS y la Liga MX, ha añadido más encuentros al calendario, y la retirada de los equipos de EE. UU. de la US Open Cup tiene como objetivo mejorar la gestión de la carga de partidos.

Los registros de Lionel Messi en su primera temporada con Inter Miami

Con una llegada auspiciosa, tras su salida accidentada de PSG, Lionel Messi parece haber cumplido las expectativas de la hinchada. Si bien es cierto, las lesiones lo privaron de jugar en todos los partidos, sus goles ayudaron en victorias para el equipo dirigido por Gerardo Martino.

Los números de Leo detallan que su inicio fue inmejorable en Inter, luego de conquistar la Leagues Cup 2023, el primer trofeo que pudo alzar la escuadra de Florida. Aquí logró marcar 10 goles en 7 partidos, entrando a la historia del club que se fundó en 2018.





¿Cuándo volverá a jugar Messi con el Inter Miami?

Inter Miami iniciará una gira el próximo 19 de enero en el Estadio Cuscatlán frente a la Selección de El Salvador. Posteriormente, el cuadro de Messi, Suárez, Busquets y Alba viajará hacia Arabia Saudita para disputar un triangular del 29 de enero al 1 de febrero con los equipos locales Al Nassr y Al Hilal. Aquí se dará el esperado duelo entre el rosarino y Cristiano Ronaldo.

¿Cuáles son los desafíos para Lionel Messi en 2024?

Lionel Messi mismo manifestó que tiene como principal meta para el 2024 la Copa América, que se llevará a cabo desde el 20 de junio hasta el 14 de julio, en Estados Unidos. El líder de la Selección Argentina tiene el deseo de conquistar nuevamente este torneo, logrando así su segundo título de forma consecutiva, después de haberlo ganado en 2021 frente a Brasil en el Estadio Maracaná.

De otro lado, en caso de que la Sub 23 de Argentina consiga asegurarse uno de los dos cupos que la Conmebol concede para los Juegos Olímpicos París 2024, que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto, podría convertirse en otro objetivo destacado para Lionel en este año, ya que el certamen acepta hasta tres futbolistas que superen esa edad.

Además, a la ‘Albiceleste’ se le avecinan los duelos de las Eliminatorias del 2 al 10 de septiembre, contra Chile y Colombia, con la meta de sumar la mayor cantidad posible de puntos y mantenerse como líderes en la clasificación. Finalmente, la ‘Pulga’ también tiene como objetivos los torneos que disputará con el Inter Miami: Major League Soccer, Leagues Cup, Liga de Campeones de la Concacaf y la Copa Interamericana.

El principal objetivo para Messi en el 2024 es la Copa América. (Foto: AFP)





