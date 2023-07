Respecto a su futuro en el Paris Saint-Germain, no existe algo que asuste a Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaifi, presidente del club, ya le lanzó un ultimátum. Y según medios franceses, hasta le impediría viajar a Japón para la gira de pretemporada. El prodigio de Bondy podría incluso ser relegado al banquillo si no se anima a renovar contrato. Sin embargo, el futbolista se mantiene firme en su decisión: por mucho que le ofrezcan, no jugará en el Parque de los Príncipes más allá de junio de 2024. Así de claro lo ha dejado con las tres veces que ha rechazado las ofertas que le hizo llegar el cuadro manejado por Qatar.

Según confirmó Ramón Álvarez de Mon para el medio español OK Diario, Kylian Mbappé también habría rechazado tres ofertas del PSG . En los últimos meses, el club parisino habría ofrecido extender su contrato hasta 2025, luego hasta 2027 y recientemente hasta 2029. ‘Kiki’ no quiere saber más de la Ligue 1.

Para el periodista español, la razón es simple: a Kylian Mbappé le gustaría unirse al Real Madrid . El matrimonio entre las dos partes está anunciado desde hace varias temporadas, pero hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Este año podría ser el adecuado.

Los tres ‘no’ de Mbappé al PSG no hacen más que desgastar una relación que pasa por horas críticas desde que trascendió que el jugador había confirmado al club su intención de no renovar contrato el próximo año. En el cuadro campeón de la Ligue 1 lo tomaron con decepción, ya que creen que ‘Kiki’ está faltando a su palabra.

De hecho, el presidente Al Khelaifi aludió a un “acuerdo verbal” y dijo que le decepcionaría que buscara abandonar el PSG sin dejar una indemnización en las arcas del club. Pero se olvidó de que el futbolista ya quiso dejar el PSG con antelación y que cuando era el club quien tenía la llave de la puerta, esta siempre estuvo cerrada.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





