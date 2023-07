El Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé viven una ‘guerra’ interna desde que el delantero francés declaró públicamente que no renovará el contrato que vence el 30 de junio de 2024. A partir de ese momento, el PSG busca venderlo para que no se vaya como jugador libre en el próximo mercado de verano. Semejante situación no puede ser ajena al vestuario, cuyo capitán, Marquinhos, declaró hace unos días que espera que la disputa se resuelva por el bien del equipo. Ahora, la prensa francesa cuenta que sus palabras le han costado un jalón de orejas al defensor brasileño.

Según RMC Sport, a los altos mandos del PSG no les gustó que Marquinhos se pronunciara sobre la situación de Mbappé y se lo hicieron saber en privado. Los jugadores no saben qué posición adoptar en el asunto: si apoyar al delantero o a la postura de la directiva.

“Es un jugador excepcional, muy fuerte, pero es una cuestión de la dirección, espero que se resuelva bien y que regrese con nosotros y nos ayude esta temporada”, manifestó el internacional brasileño en el primer acto promocional de la gira asiática del PSG.

Estas declaraciones, realizadas desde Japón y recogidas por los medios franceses, fueron las primeras que un miembro del primer equipo del PSG hace desde que el viernes Mbappé pasase al grupo de los “defenestrados” por no querer renovar con el club hasta 2025.

El PSG esperará al 31 de julio, la fecha límite que el presidente Nasser Al-Khelaifi dio al futbolista de Bondy para saber si renueva hasta 2025, para comenzar a evaluar ofertas. En todo caso, Mbappé tendría que aceptar se traspasado, algo que públicamente ha rechazado, pues pretende cumplir su contrato hasta 2024 (cuando podría ser fichado por otro club gratis).

¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





