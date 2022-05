El ‘culebrón’ lleno de misterio del futuro de Kylian Mbappé afronta su tramo final. El delantero francés ya tendría cerrada su decisión, con el PSG y Real Madrid como sus únicas opciones a estas alturas luego de desechar una oferta del Liverpool en los últimos días. El anuncio del de Bondy ya tendría fecha y podría tomar a los ‘blancos’ sobre la carrera en plena final de Champions League.

Según avanza el medio francés ‘RMC Sports’, será entre el 23 y el 28 de mayo (inclusive) cuando Mbappé haga pública su decisión de seguir o no en el PSG, aunque en caso de salir de París, su nuevo destino lo desvelaría aún después.

Si esto se cumple, en el Real Madrid conocerán la decisión de Mbappé antes o incluso el mismo día de la final de la Champions contra el Liverpool. El delantero jugará este sábado su último partido de la temporada en el Parque de los Príncipes, y probablemente el último en esta etapa.

Laporta revela cuánto cobrará Mbappé

Joan Laporta, presidente del Barcelona, desveló que en tienda ‘azulgrana’ no pretenden hacer grandes gastos y se refirió a la cifra por la que Kylian Mbappé podría dejar el PSG en el mercado de pases.

“No volverá a pasar (grandes gastos en fichajes) y eso lo estamos inculcando en el club. Si Kylian Mbappé quiere 50 millones netos, nosotros no podríamos pagar. Después no ganan Champions League... Y hablar de 30 netos, tampoco lo haremos”, agregó Laporta en la charla.

Los reemplazos de ‘Kiki’

Según información de ‘Foot Mercado’, la primera estrella mundial que el PSG tiene en la mira es Paul Pogba. Acaba contrato con el Manchester United a mitad de año y llegaría a París como jugador libre. La plana mayor del cuadro galo quiere repetir la fórmula que ya aplicó con Messi y Ramos en la presente temporada.

En cuanto a delanteros, el PSG ha colocado en su agenda de fichajes a Darwin Núñez y Joao Félix. Si Mbappé termina en el Real Madrid, los jeques quieren que el portugués y el uruguayo tomen el lugar de ‘Kiki’, para lo que no han tardado en contactarse con Jorge Mendes, el representante de ambos jugadores.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO