A pocos meses para el final de la temporada, los altos mandos del Paris Saint-Germain empiezan a romperse la cabeza para encontrar una solución en el caso de Kylian Mbappé. A pesar de que tiene contrato hasta el 2024, el delantero francés quiere salir en el próximo mercado de fichajes de verano. Semejante situación ha obligado a la cúpula del PSG a pensar en una incorporación de grandes dimensiones para convencer a ‘Donatello’ de seguir jugando en el Parque de los Príncipes. Según el diario catalán El Nacional, esa soñada contratación se llama nada menos que Jack Grealish.

Tal como informa este martes la citada fuente, el PSG quiere al crack del Manchester City como el reemplazante de Neymar para la próxima temporada. El brasileño ya no goza de la confianza de la directiva del club de la Ligue 1 y se buscará venderlo para cerrar la llegada del extremo inglés de 27 años.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, estima que Grealish podría entenderse a las mil maravillas con Mbappé. El delantero inglés llegó hace dos temporadas al equipo que dirige Pep Guardiola, pero no ha sido hasta esta campaña cuando se ha terminado de adaptar para convertirse en una de las figuras.

El Nacional apunta que para el mandamás del Paris Saint-Germain, no hay mejor reemplazante para Neymar que Jack Grealish. Sin embargo, no por eso perderá la cabeza. Y es que Al-Khelaifi pagaría un máximo de 90 millones de euros por la llegada del inglés. La masa salarial no da para más.

Por más que se trate de uno de los clubes más ricos del mundo, el PSG debe alinearse con las nuevas reglas del Fair-Play Financiero que empezarán a regir con rigurosidad en la próxima campaña. De momento, la idea es rebajar hasta en un 30% los emolumentos de la plantilla.

Aun así, existe ilusión en el PSG de llegar a un acuerdo con el Manchester City para la venta de Grealish. Los parisinos podrían también apelar a un cambio de cromos con tal de convencer a Mbappé de seguir y hacer que desista de su idea de fichar por el Real Madrid.





Jack Grealish, en la mira del PSG para la próxima temporada.





¿Cuántos goles lleva Mbappé en la temporada?





El delantero francés está cumpliendo otra buena campaña como nos tiene acostumbrados. En la Ligue 1, tras 24 partidos jugados, Mbappé ha marcado 19 goles. En lo que respecta a competencias internacionales, el futbolista nacido en Bondy, ha festejado siete veces en ocho partidos de la UEFA Champions League.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





Kylian Mbappé juega en el Paris Saint-Germain desde 2017. (Foto: Getty Images)





