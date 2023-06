Kylian Mbappé (24 años) ha vuelto a poner el mundo fútbol patas arriba. A inicios de semana, el delantero francés comunicó oficialmente que no renovaría contrato con el Paris Saint-Germain más allá del 30 de junio de 2024. Está convencido de quedarse en el Parque de los Príncipes por toda la próxima temporada y luego empezar otra aventura lejos del Sena. Sin embargo, el atacante galo ahora ha sorprendido a todos al confesar que no descarta otra prolongación de vínculo con el PSG. Sigue jugando al despiste.

En entrevista con Telefoot, el prodigio de Bondy recalcó este domingo que jugará la temporada 2023-24 en el Paris Saint-Germain. No tiene duda de ello, pero ya no se siente tan seguro de cerrarle las puertas al PSG después del 30 de junio de 2024. Todo puede pasar.

“Ya he dicho que me quedaré, ya está. Ya lo dije mucho antes de que pasara esto. Solo he decidido jugar en el Paris Saint-Germain en la próxima temporada. Es lo que he dicho, ya está. Pueden pasar muchas cosas en un año y más en un club como el PSG”, dijo el crack parisino desde la concentración de Francia.

La prensa francesa ha tomado las declaraciones de Mbappé como una pequeña esperanza a los seguidores parisinos sobre una posible renovación. “¿Una frase para la esperanza?”, titula RMC Sport destacando el “todo puede pasar en un año” que ha dicho Kylian.

Lo venden si no renueva





De acuerdo a los medios deportivos galos más importantes, el futbolista campeón del mundo en Rusia 2018 sería vendido este mismo año para que no se marche gratis en 2024, incluso si eso supone comenzar un nuevo proyecto deportivo a partir de cero.

“La puerta estará abierta. Hemos comenzado la fase 2 del nuevo proyecto, que se basa sobre el colectivo y no sobre lo individual. Si tenemos que reconstruir, lo haremos”, asegura una fuente del club este miércoles en L’Equipe, mismo mensaje se lee en Le Parisien: si rechaza prolongar su contrato, será traspasado este mismo verano en el mercado de pases.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





