Mbappé sigue siendo el centro de atención en el mundo del fútbol. A pesar de que muchos creíamos que las especulaciones sobre su futuro habían terminado con el cierre del mercado de fichajes, el jugador del Paris Saint-Germain ha vuelto a acaparar los titulares debido a los persistentes rumores sobre su futuro. En esa línea, el contrato de Kylian con el PSG expira el 30 de junio del próximo año, lo que significa que a partir del 1 de enero de 2024, estará en libertad de negociar con cualquier club que muestre interés en ficharlo. Esto ha generado un frenesí, con muchos equipos de élite alrededor del mundo observando de cerca su situación, principalmente el Real Madrid.

A pesar de la importancia que tiene para el PSG mantener a su prodigio en el equipo, parece que Mbappé no tiene en su agenda inmediata una reunión con las altas esferas del club para discutir una posible renovación de contrato. Según el diario francés Le Parisien, no se han programado negociaciones secretas ni reuniones para establecer una hoja de ruta con respecto a su futuro.

“Según nuestras informaciones, no hay negociaciones secretas, no está prevista ninguna reunión en la agenda del PSG o de su familia para discutir una posible prórroga. Hoy, el PSG no sabe qué decidirá su prodigio para su futuro y cree que el propio Mbappé tampoco lo sabe”, revela la fuente de Le Parisien.

La noticia de que no hay conversaciones inminentes sobre su renovación ha generado un mayor nivel de incertidumbre en torno al futuro de Mbappé. A pesar de su reciente lesión, que aunque no parece grave podría mantenerlo fuera de algunos partidos, el delantero ha comenzado la temporada de manera impresionante, anotando 8 goles en los primeros 6 partidos oficiales del curso.





Mbappé, incertidumbre total





Con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina y el Real Madrid interesado en adquirir los servicios de Mbappé, la incertidumbre sobre su futuro podría convertirse en una saga que mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos. Mientras tanto, los seguidores del PSG y del fútbol en general seguirán especulando sobre el destino de ‘Kiki’.

El tiempo dirá si Mbappé finalmente decide extender su contrato con el PSG o si buscará nuevos horizontes en su carrera futbolística. Lo que es seguro es que su nombre continuará siendo el centro de atención en las semanas y meses venideros.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





Kylian Mbappé es jugador del Paris Saint-Germain desde el mercado de verano de 2017. (Foto: Getty Images)





