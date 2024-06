Tras casi dos años de intensas especulaciones, idas y venidas, el culebrón más mediático del fútbol mundial ha llegado a su fin. Kylian Mbappé (25 años) anunció el pasado 10 de mayo de manera oficial su salida del Paris Saint-Germain luego de siete temporadas. Con un emotivo vídeo de tres minutos y 51 segundos, tres días después de la amarga eliminación en la Champions League ante Borussia Dortmund, el genio de Bondy confirmó lo que era un secreto a voces: dejaría la capital de Francia en busca de un nuevo reto. Finalmente, el pasado 3 de junio, su fichaje por el Real Madrid se hizo realidad.

La salida de Mbappé no ha dejado indiferente a nadie, especialmente dentro del PSG. Uno de los más afectados por esta decisión ha sido Jerome Rothen, exjugador del club e internacional francés, quien no dudó en expresar su descontento en una entrevista con RMC. Rothen, una voz autorizada del fútbol francés, lanzó una dura crítica contra el delantero, acusándolo de falta de respeto y traición.

“Nos engañó toda la temporada”, afirmó con evidente enfado. “Desde hace cinco meses, cuando Kylian no se esfuerza lo suficiente, no es culpa del entrenador, de los directivos, del presidente ni de la afición… Es una cuestión de respeto. Cuando te sitúas entre los mejores jugadores del mundo, hay que tener esa actitud. Hay que luchar por los compañeros, por el país, por el club, pero creo que nos traicionó durante toda la temporada. Nos engañó a todos. Estoy muy enfadado”.





La gestión del vestuario en el Real Madrid





Además de criticar la actitud de Mbappé en su última temporada con el PSG, Rothen expresó sus preocupaciones sobre la integración del delantero en el vestuario del Madrid. Aunque reconoce la capacidad de Carlo Ancelotti para gestionar grandes talentos, el exjugador del PSG teme que la llegada de Mbappé pueda traer problemas al equipo merengue.

“Si deja su ego a un lado y no se siente superior al club… Vinicius es el mismo tipo de jugador que Kylian Mbappé en términos de personalidades, son similares. Cuando Mbappé no marca, no tiene suficientes balones, pierde los estribos… Para Ancelotti, el problema ahora se multiplica por dos, porque tendrá dos así para gestionar”, aseguró Rothen.





¿Quién es Jerome Rothen?





Su paso por el PSG, donde jugó de 2004 a 2009, disputando 181 partidos y dejando una huella imborrable, le da una perspectiva única sobre la situación. Además, su experiencia con la selección francesa, con la que jugó en 13 ocasiones y participó en la Eurocopa 2004, le otorga una visión crítica y fundamentada sobre lo que significa representar a un club y a un país con dignidad y compromiso.

Jerome Rothen no tuvo piedad con Mbappé tras su salida rumbo al Real Madrid. (Foto: Twitter)

¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?





Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa siete títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.

Kylian Mbappé tiene un valor de mercado de 180 millones de euros. (Foto: Instagram de Mbappé)

