Desde que el Wolverhampton envió a votación la permanencia del VAR (Video Assistant Referee, por sus siglas en inglés) en la Premier League, todo hacía indicar que la gran mayoría de clubes le seguirían la corriente y el uso de la tecnología terminaría desapareciendo de la máxima categoría del fútbol inglés. Sin embargo, este jueves 6 de junio se confirmaron los resultados que se dieron en la Asamblea General Anual de la EPL y finalmente el VAR seguirá siendo usado con normalidad, aunque con nuevas exigencias.

Para que la medida de los ‘Wolves’ pasara a la realidad, eran necesarios 14 votos de los 20 clubes de la Premier League, es decir, dos tercios de los miembros de la Asamblea. No obstante, la votación quedó 19 a 1 a favor del VAR, por lo que los ‘Lobos’ se quedaron solos de un momento a otro, tal como habían adelantado algunos medios británicos. En esa misma línea, hay que considerar que la aplicación de este recurso tecnológico tendrá que ser más riguroso de aquí en adelante.

Para confirmar todo esto de manera idónea, la Premier League utilizó sus medios oficiales para anunciarlo públicamente. “Los clubes de la Premier League votaron hoy a favor de seguir utilizando el VAR en la Premier League. Si bien el VAR produce una toma de decisiones más precisa, se acordó que se deben realizar mejoras en beneficio del juego y de los aficionados”, se lee en el comunicado subido en su página web.

Asimismo, agregaron: “Como parte de discusiones exhaustivas en la Asamblea General Anual, se acordó que PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), la Premier League y los clubes tienen papeles importantes que desempeñar en la mejora del sistema y su reputación”. Con esto, los clubes de la máxima categoría del balompié inglés deberán tener una participación activa en todo lo que suceda alrededor del VAR.

Por otro lado, la Liga Inglesa hizo hincapié en la inclusión de la revisión del VAR para el fuera de juego semiautomático. “La tecnología proporcionará una colocación más rápida y consistente de la línea de fuera de juego virtual, basada en el seguimiento óptico del jugador, y producirá gráficos de transmisión de alta calidad para garantizar una experiencia mejorada en el estadio y en la transmisión para los aficionados”, agregaron.

La derrota del Wolverhampton ya estaba prevista desde mucho antes de que se llevara a cabo la Asamblea General Anual de la Premier League. En una de sus ediciones pasadas, The Times avizoró el panorama de la siguiente manera: “Es casi seguro que no tendrá éxito. Varios clubes afirman que no votarán a favor de eliminar el VAR, pero creen firmemente que es necesario mejorarlo”, explicaron.

En esa misma línea, cuando los ‘Lobos’ hicieron público su rechazo al VAR e iniciaron una campaña para recibir votos a favor, Sky Sports ya había adelantado un desenlace como el que se confirmó este jueves en horas de la mañana. “La mayoría de los clubes aceptan los argumentos de los ‘Wolves’, pero creen que suprimir el VAR sería contraproducente y dañaría el prestigio de la Premier League”, argumentaron.

Los compromisos de la Premier League para mejorar el VAR:

Mantener un umbral alto para la intervención del VAR para brindar mayor consistencia y menos interrupciones en el flujo del juego. Reducir los retrasos en el juego, principalmente mediante la introducción de tecnología de fuera de juego semiautomática (SAOT) y el mantenimiento de un umbral alto para la intervención del VAR. Mejorar la experiencia de los aficionados mediante la reducción de los retrasos, los anuncios de los árbitros en el estadio después de un cambio de decisión posterior al VAR y, cuando sea posible, una oferta mejorada de repeticiones en pantalla grande para incluir todas las intervenciones del VAR. Trabajar con PGMOL en la implementación de una capacitación VAR más sólida para mejorar la coherencia, incluido un énfasis en la velocidad del proceso y al mismo tiempo preservar la precisión. Aumentar la transparencia y la comunicación en torno al VAR, incluidas las comunicaciones ampliadas desde el Match Center de la Premier League y a través de programación de transmisión como “Match Officials Mic’d Up”. La realización de una campaña de comunicación del VAR para aficionados y partes interesadas, que buscará aclarar aún más el papel del VAR en el juego a los participantes y aficionados.





