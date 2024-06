Desde hace mucho tiempo, cuando se habla de Ricardo Centurión no es por algo bueno que hizo dentro del terreno de juego, sino por algún hecho extradeportivo que lo expone como un elemento conflictivo y que necesita mucha ayuda para poder salir del hoyo en donde está. Precisamente este último miércoles se confirmó una de sus nuevas ‘perlitas’, cuando el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, dio a conocer que desde hace varios días que no saben de él.

Una de las frases más recordadas de Ricardo Centurión se dio en el 2018, cuando en una entrevista en FOX Sports, en un mano a mano con Óscar Ruggeri, confesó que durante la noche prefería salir a tomar algo antes que quedarse a descansar. “Yo a la noche no tengo sueño, tengo ganas de tomar algo”, manifestó, generando la molestia del exzaguero y campeón del mundo con Argentina en 1986.

Bueno, pues, aparentemente esto no ha cambiado para ‘Ricky’, quien hoy se encuentra no habido y ha generado mucha preocupación en la interna de Vélez Sarsfield. “No sabemos nada de Centurión. Desapareció de un día para otro, estamos preocupados. Lo estamos intentando ubicar por Google Maps. Cortó el teléfono y no podemos localizarlo. Hace más de diez días que desapareció”, reveló Fabián Berlanga en diálogo con Radio La Red.

Más allá de los estrictamente futbolístico, en ‘El Fortín’ son conscientes de que el problema de Ricardo Centurión está alejado del balón y está fuertemente vinculado con su salud mental, un contexto que últimamente se viene repitiendo en los deportistas. Lamentablemente él no tuvo el apoyo en el momento justo. “La situación con Centurión se puso difícil, cortó la comunicación con nosotros. Es muy triste porque pusimos todo a su disposición”, agregó el mandamás de elenco de Buenos Aires.

Mirando al pasado, en los últimos tiempos Centurión ha tenido que lidiar con los líos en su cabeza y los conflictos que eso ha generado a su alrededor. Entre el 2016 y 2017, por ejemplo, estuvo metido en varios incidentes por el consumo de alcohol. Por aquellos días era jugador de Boca Juniors y en el 2017 la situación se agravó aún más, pues su expareja lo denunció por agresión física. Un año después fue detenido en evidente estado de ebriedad y se negó a pasar por el examen de alcoholemia, intentando sobornar a los oficiales que lo detuvieron.

De ahí en más, su regreso a Racing Club no dejó de tener meses llenos de polémica, por más que dentro del campo de juego intentara recuperarse con una u otra jugada de lujo. Eso ya no era suficiente para un jugador con sus antecedentes, pues poco a poco dejaron de confiar en él. Su llegada a Barracas Central en enero del 2023 parecía ser una enésima oportunidad, pero por más que tuvo días tranquilos, no se cansó de volver a las andadas.

Ricardo Centurión está viviendo su segunda etapa en Vélez Sarsfield. (Foto: Vélez)





La palabra de Gustavo Quinteros sobre Ricardo Centurión

Gustavo Quinteros, director técnico de Vélez Sarsfield, también se refirió al presente de Ricardo Centurión luego de se revelara su desaparición por más de diez días. “Estoy muy triste porque hablé mucho con Ricardo. Tratamos de todo, gente del club, los compañeros, jugadores, nosotros, el cuerpo técnico, nos acercamos para tratar de ayudarlo en lo que podíamos para que él pueda volver a jugar al fútbol, estar bien”, opinó en diálogo con la prensa.

El entrenador de 59 años agregó que por más que desde afuera pidan que lo mejor es sacarlo del club, él sabe que tiene un compromiso desde el lado humano y, junto a otros trabajadores de la institución, están disputados a ayudarlo para que se recupere. “Lamentablemente no pudimos, él no pudo. Ojalá que podamos ayudarlo para que pueda hacer una recuperación, primero como persona y después que siga jugando al fútbol”, enfatizó.





