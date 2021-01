Raymond Domenech sigue siendo noticia por lo que hace fuera de la cancha y no por lo que sus equipos consiguen adentro. Y es que el actual entrenador del Nantes hizo una broma de mal gusto sobre la muerte de Diego Armando Maradona en conferencia de prensa.

Consultado por los periodistas sobre los fichajes que hará su club en el presente mercado de invierno, el exentrenador de la selección de Francia esquivó una pregunta con un comentario que ha dejado indignados a los seguidores de Maradona, fallecido en noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio.

“Soy muy reservado durante la ventana de transferencias. Me hubiera gustado llevarme a Maradona, pero está muerto”, dijo Raymond Domenech a los medios de comunicación.

Con el comentario sobre Maradona, Domenech ha sumado un episodio más a su largo historial de polémicas. En 2018, por ejemplo, publicó su biografía en la que criticó duramente a Thierry Henry, Patrice Evra y Franck Ribéry tras haberlos dirigido hasta el Mundial de 2010.

“Cuando las cosas iban mal, todos eran los primeros en saltar del barco. No aguantaba más a esa panda de imbéciles. No me quedaba energía”, escribió el polémico entrenador del Nantes.

La lucha por la herencia

De otro lado, el juez argentino que lleva el caso por la herencia de Diego Armando Maradona realizó un pedido de información sobre las posesiones del “Pelusa” a quien fuera su abogado, Matías Morla, y a otros cinco países, informó el abogado Mauricio D´Alessandro.

D´Alessandro, abogado de Morla, precisó que el juez Alfredo Villata estableció un periodo de 10 días para que Morla presente la información complementaria a la que ofreció en diciembre, al igual que ocurre con el exhorto que emitió a Cuba, Venezuela, Bielorrusia, Estados Unidos y México.

A estos países les pide un listado de los “bienes muebles e inmuebles y causas judiciales” en los que Maradona tuviera participación.

