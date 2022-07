Neymar es uno de los personajes más criticados en esta ventana de fichajes del mercado de verano. Su salida de Paris Saint-Germain parecía inminente, pero se encargó de desmentir todos los rumores y asegura que se quedará en Francia para demostrar lo que pagaron por él. Además, aprovechó el boom de las redes sociales para mandar un mensajes a sus críticos.

En un post publicado en sus redes sociales, el atacante dejó un mensaje claro: “Careta para el odio”. Una dedicatoria especial en una de sus mejores actuaciones esta temporada en la goleada al Gamba Osaka nipón como parte de la gira de pretemporada que viene realizando el cuadro dirigido por Christophe Galtier.

✋🏽😜🤚🏽 careta pros HATE 😂😂😂😂 pic.twitter.com/GgPmMTlPUt — Neymar Jr (@neymarjr) July 25, 2022

En lo que será su quinta temporada en París, Neymar Jr. sigue siendo aquel personaje polémicos del que todos hablan. Como cada año, los rumores de un regreso a Barcelona han ido creciendo con un posible cambio de aires hacia la Premier League entre tantos vínculos que se crean bajo su nombre.

Tras una temporada negra en el plano personal y deportivo, donde su rendimiento causó serias dudas en la dirección deportiva y fracturó una parte del vestuario parisino, la pretemporada del astro brasileño parece ser un nuevo renacer y justificaría el dineral que pagaron por su fichaje.

Esta no es la primera que Neymar intenta lanzar un mensaje a quienes lo ubican en otro equipo para esta temporada. El brasileño tuvo declaraciones sobre su presente futbolístico en la victoria de PSG ante Urawa Reds hace algunos días donde aclaró que se quedará.

“Quiero quedarme en este club. Hasta ahora, el club no me ha dicho nada. Aún me quedan varios años de contrato. París no me ha dicho nada en este sentido”, aseguró el jugador en unas declaraciones a la prensa francesa tras el amistoso que el PSG jugó en Japón con el Urawa Red Diamons (0-3 a favor de los parisinos).





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.