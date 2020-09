La sonada pelea entre Neymar y Álvaro González dio la vuelta al mundo y no sólo por lo que significó la reacción del astro brasileño, sino por el mensaje de racismo que hizo que el atacante del elenco parisino pierda los papeles en el duelo contra Marsella por la liga local.

Incluso, esto ocasionó que Felipe Melo se pronuncie al respecto, brindándole un espaldarazo a ‘Ney’ y lamentando no haber podido ser parte de ese partido que significó una nueva edición del clásico de Francia.

“Bien hecho, lástima que no jugué contra este racista de mierda”, sostuvo el mediocampista de Palmeiras en respuesta a la publicación del astro brasileño de PSG en la que se lamentaba no haberle golpeado la cara al defensa español de Marsella.

Fez bem, pena eu não jogar contra esse racista de merda!! #soJesusnacausa — Felipe Melo (@_felipemelo_) September 13, 2020

La polémica se trasladó a las redes sociales

El cruce protagonizado por Neymar y Álvaro González se trasladó a las redes sociales. El atacante de PSG acusó al español de proferir insultos racistas. Mientras que el defensor del Olympique Marsella descartó la acusación de su colega mediante una publicación que fue respondida por el ’10′.

“No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles tres puntos hoy. Gracias familia”, dijo el zaguero de 30 años en Twitter.

“No eres hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Pero insultar y traer el racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡Yo no te respeto! No tienes carácter. Asume lo que dices... Sé un hombre. Racista”, respondió Neymar.

