Lionel Messi ha firmado su salida del Paris Saint-Germain. Si bien no ha habido una comunicación oficial por parte del club, todo hace indicar que el argentino no renovará el contrato que termina el próximo 30 de junio. Así las cosas, el PSG apunta a perder una gran estrella de cara a la siguiente temporada, aunque no sería la única. Y es que según reporta este viernes la prensa francesa, Neymar ha empezado a pensar en dejar el club parisino al que llegó en el verano de 2017, desde el FC Barcelona, por 222 millones de euros.

Las protestas de los hinchas del PSG a las afueras de su domicilio en París no cayeron bien a Neymar. Según Le Parisien, este hecho, y que Lionel Messi ya no siga en el equipo para el 2023-24, ha llevado a Neymar a pensar que lo mejor es continuar su carrera en otro lado a pesar de que tiene contrato hasta 2027.

El problema es que encontrar un club que quiera fichar al brasileño se presenta muy complicado por su edad (31 años) y su elevado salario (26 millones de euros netos por año), pero también por su tendencia a sufrir lesiones importantes, debido a la fragilidad de sus tobillos y sus pies, así como por su disipado estilo de vida que continúa llevando en la actualidad.

La citada fuente habla del pesimismo que existe en el PSG por la venta de Neymar. A mitad del año pasado, el presidente Al-Khelaifi puso al brasileño en el escaparate, pero no hubo ninguna oferta. Ahora, con el tobillo maltrecho, las cosas apuntan a complicarse mucho más.

Cabe recordar que los distintos medios franceses coinciden en que el PSG ha decidido pedir 60 millones de euros por la venta del ex Santos y Barcelona, casi la cuarta parte de lo que pagó en su día para llevarlo al distrito XVI de París.





¿Por qué Neymar se fue del Barcelona?





El brasileño había estado en el Barcelona durante cuatro temporadas, ganando varios títulos, incluidos dos títulos de LaLiga y una Champions. Sin embargo, quería ser la estrella del equipo y salir de la sombra de Messi. El PSG le ofreció un contrato mucho más lucrativo y la oportunidad de ser la principal figura, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de irse.

El proceso de transferencia fue largo y complicado, pero finalmente se concretó en los últimos días del mercado de verano de 2017. Neymar firmó un contrato de cinco años con el PSG y desde entonces ha sido una pieza clave en el equipo parisino, ayudando al club a ganar varios títulos de liga y copas nacionales.





