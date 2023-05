El ambiente en PSG es un problema para los jugadores y, a poco de terminar la temporada, ya se habla de una posible ‘fuga’ de estrellas. Lionel Messi y Neymar serían los primeros en decir adiós. Para el argentino, el problema es menor porque termina contrato, para el brasileño, el panorama es más complicado por su contrato hasta 2027. Emanuel Petit, ex jugador francés, mostró su postura ante los últimos sucesos.

“Siempre le he defendido y más en las últimas semanas, sobre todo con la horda salvaje que se presentó en su casa insultándole a él y a su familia y pidiéndole que se vaya. Le están arrastrando al fango cuando ya lleva dos años llevándose la peor parte (...) Pero vuelvo a decir: ¡Neymar, vete! Haz como Messi, vete. No te quedes aquí en Francia y en París”, comenzó afirmado el exjugador.

Para Petit, la realidad en PSG es muy ‘cargada’ para jugadores como Messi y Neymar quienes no merecen abucheos por los buenos momentos que le regalaron al club. Además, dejó un mensaje sobre los actos de agresividad por parte de los hinchas.

Emanuel Petit fue campeón con Francia en el Mundial 1998. (Foto: Getty Images)

“La acumulación de cosas que han pasado dentro y fuera del campo ha ido muy lejos en términos de agresividad y de las cosas que se han dicho sobre él. Estoy en el lugar de Neymar, pero nunca me quedaría en este club. Y estoy convencido de que Neymar ya no quiere quedarse aquí. Y creo que sería algo bueno para el PSG porque cuando un divorcio está finalizado, no tiene sentido intentar encontrar una enmienda al divorcio. Por el bien de ambas partes, tiene que terminar ya”, sentenció.

Con 31 años de edad, Neymar pondría fin a su paso por PSG terminando la temporada. El brasileño llegó en el verano de 2017 desde Barcelona como un fichaje estrella. Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo terreno por lesiones y problemas extradeportivos.





La Premier League como destino

Luego de seis años prestando sus servicios en el Parque de los Príncipes, el delantero brasileño quiere un cambio de aires. Según informan RMC Sport y UOL Esporte, el paulista está cansado del maltrato de los hinchas y prefiere seguir su carrera en otro lado a pesar de que tiene contrato con el PSG hasta el 2027. Uno de los equipos en que ha empezado a sonar es nada menos que el Manchester United.

Según medios ingleses, en Old Trafford están interesados en el fichaje del delantero brasileño. Y para echarle más leña al fuego, Erik Ten Hag, técnico del cuadro inglés, avivó los rumores sobre una posible llegada y, ante un posible interés en contratarle, respondió: “Cuando tengamos noticias, se las diremos”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.