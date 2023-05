El libro de pases en Europa está próximo a abrirse y en Real Madrid ya asoman las nuevas incorporaciones. Además, hay proyecciones a futuro como la de Kylian Mbappé, quien confirmó que no activará su cláusula de renovación con PSG. El francés parece no estar cómodo en París y podrá negociar su fichaje a partir del 1 de enero de 2024. Por esta razón, los ‘Merengues’ encendieron la alerta. Eso sí, advierten que no pagarán por su traspaso.

Según información de AS, Mbappé forma parte de las prioridades de Real Madrid, pero no hay margen de locura para tenerlo entre sus filas. No se contempla la idea de desembolsar dinero a PSG porque esperarán que quede libre. Kylian renovó a inicios de temporada, pero solo por dos periodos, ya que el restante era parte de una negociación posterior.

Si Mbappé decide no activar la renovación automática por una temporada más (tiene hasta el 31 de julio de 2023), habrá libertad para poder negociar su partida como jugador libre desde el 01 de enero de 2024. El panorama de Real Madrid es claro y ya no están dispuestos a pagar una millonada como en el pasado: ofrecieron 180 millones.

Kylian Mbappé tiene contrato hasta 2025 con PSG. (Foto: Getty Images)

El futbolista nunca le cerró las puertas a Real Madrid y fue claro en su comunicado cuando renovó con PSG: “También quiero agradecer sinceramente al Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la oportunidad y el privilegio de ser deseado por tal institución”.

Florentino Pérez, presidente de los ‘Merengues’, recibió un mensaje personal de Mbappé y también se pronunció en su momento, dando a entender que nada estaba perdido y a futuro podrían volver a negociar: “Pues le digo que tranquilo, que la vida no se ha acabado todavía”.





¿Cuál es el panorama de Mbappé en PSG?

Kylian Mbappé tiene de plazo hasta el lunes 31 de julio de 2023 para hacer efectiva la temporada adicional y permanecer vinculado a su club hasta 2022; pero según L’Équipe, esto no va a suceder: “El escenario es distinto”.

Semejante situación pone al PSG contra las cuerdas, ya que la no continuidad del prodigio de Bondy, más allá del 2024, obligaría a venderlo, a más tardar, en el mercado de invierno del año próximo. Eso, si los jeques quieren recuperar el dinero invertido en el jugador y no verlo partir como agente libre.





