No hay día en el que exista la calma en el París Saint Germain. Además de la conocida postura de Kylian Mbappé de no renovar su contrato y marcharse del club en junio del próximo año, ahora hay una nueva novela con Neymar como protagonista: el brasileño no quiere seguir más en la capital de Francia y ya se lo comunicó a los altos mandos del cuadro parisino.

Según reveló el diario L’Équipe este lunes, ‘Ney’ notificó su decisión de no respetar su contrato hasta el 2027 y solicitó ser vendido en este mercado de pases. Asimismo, el prestigioso medio francés añade que el delantero tiene la intención de forzar su salida para volver a jugar en el FC Barcelona, de donde se marchó en el 2017.

“Neymar, el delantero brasileño del PSG, comunicó este domingo a su dirección que quiere dejar el club capitalino este verano. Está decidido a volver al FC Barcelona seis años después de marcharse”, publicó la citada fuente en su más reciente edición digital.

La decisión de Neymar tiene que ver con que durante el pasado mes de mayo, en los exteriores de su casa en París, unos ultras del PSG lo amenazaron para que se fuera del club. Aunque en su momento Nasser Al-Khelaïfi lo convenció de quedarse, el futbolista no se siente seguro y considera que la institución no los protege fuera del campo de juego.

La llegada de Luis Enrique parecía ser un motivo positivo fuerte para que el exSantos se quede en el equipo, sobre todo porque durante la pretemporada quedó en evidencia que está en mejores condiciones que cuando terminó la pasada campaña. Si termina marchándose, sería un duro golpe para la plantilla del español, que tampoco cuenta con Mbappé.

Por otro lado, en el FC Barcelona no se han pronunciado sobre esta postura de Neymar. Si al menos existe una mínima posibilidad de que pudieran negociar su regreso a la Ciudad Condal, esta sería bajo unas condiciones económicas muy por debajo de lo que percibe el atacante de 31 años en el PSG. Asimismo, el mismo club de la capital de Francia tendría que aceptar un monto razonable a la actualidad financiera del Barça.

Neymar jugó en el FC Barcelona hasta mediados del 2017. (Foto: Getty Images)





Los números de Neymar en el PSG

Neymar llegó al PSG en la temporada 2017-18, proveniente del FC Barcelona por un costo de 222 millones de euros. Desde entonces disputó 173 partidos oficiales con los parisinos, en donde marcó 118 goles y sirvió 77 asistencias. En lo que respecta a su palmarés, ‘Ney’ suma 5 Ligue 1, 2 Copas de la Liga, 3 Copas de Francia y 4 Supercopas de Francia.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.