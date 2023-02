PSG no pasa uno de sus mejores momentos y esto se vio evidenciado con la derrota ante Bayern Múnich por el partido de ida de los octavos de final en Champions League. El Parque de los Príncipes es una incertidumbre y los jugadores no parecen estar tan conectado con la realidad del equipo. Neymar fue protagonista de un momento nada deportivo luego del último duelo.

Al futbolista brasileño no se le ocurrió otra cosa que irse a un torneo de póker. Y, cómo no, su presencia no tardó en correr por las redes sociales como la pólvora. La cita se dio en el Hyatt Regency, un hotel de lujo. El brasileño es embajador de ‘PokerStars’ y esta empresa presumió de tenerlo en su mesa justo después de haber perdido en Champions.

“Neymar está compitiendo en el Mistery Bounty”, se pudo leer en una de las ‘stories’ de esta web dedicada al póker. Junto a ese mensaje, una imagen del jugador del PSG en acción con una actitud nada relacionada a lo que fue el último choque que podría dejarlos fuera de Champions League.

Neymar se divierte jugando póker a pesar de derrota de PSG vs. Bayern. (Foto: Getty Images)

El jugador profesional Antoine Saout, por su parte, también presumió de su compañero de partida. “Mi primero torneo con Neymar”, escribió en su cuenta personal de Instagram. Luego de jugar, se pudo ver en una cena de comida rápido en compañía de sus amigos.





Tres derrotas consecutivas por vez primera en doce años

Vencido en el Parque de los Príncipes por el Bayern, el PSG encadena tres derrotas consecutivas por vez primera desde 2011. El equipo de Christophe Galtier cayó el miércoles pasado en octavos de la Copa de Francia contra el Marsella (2-1) en el Velódromo y el sábado en encuentro de liga contra el Mónaco (3-1) en el Luis II.

La última vez que eso sucedió fue en noviembre de 2011, pocos meses después de la llegada de los cataríes al club. El entrenador era Antoine Kombouaré, que fue destituido unas semanas más tarde para dejar su puesto al italiano Carlo Ancelotti.





¿Cuándo vuelve a jugar PSG ante Bayern Munich?

El duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Bayern está programado para el próximo 8 de marzo. Las acciones se desarrollarán en el estadio Allianz Arena a partir de las 3 de la tarde y será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus y HBO Max (México).





