Aunque no se lleva los mismos elogios que Enzo Fernández o el ‘Dibu’ Martínez, la realidad es que Nicolás Tagliafico también es fundamental en la Selección Argentina. Desde que ganó el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni no ha dejado de utilizarlo en su esquema (el lateral jugó las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias 2026). En su club, Olympique de Lyon, vive una situación similar. Sin embargo, recientemente fue castigado por su entrenador, quien no le dio minutos en el último duelo ante Clermont, por la fecha 9 de la Ligue 1. ¿Qué pasó?

El argentino quedó en el ojo de la tormenta luego de que se informara que había sido duramente sancionado por su club, tras haber asistido el viernes pasado al partido que disputaron Argentina y Nueva Zelanda, por las semifinales del Mundial de Rugby 2023. Por supuesto, esto coincidió con su presencia en el banco de suplentes en el partido ante Clermont. Algo inusual debido a que es titular indiscutido en el once de Fabio Grosso.

En ese contexto, el prestigioso medio L’ Equipe publicó un artículo donde explicó la situación del campeón del mundo en el club francés. “La ausencia de Tagliafico, en la grada ante Clermont, atribuida ante el equipo a un regreso tardío de Sudamérica, fue en realidad una sanción disciplinaria”, apuntó en primera instancia. “Él fue castigado por haber ido a las semifinales de la Copa del Mundo de Rugby que Argentina perdió 6-44 contra Nueva Zelanda en el Stade de France”, añadió.

Ante este artículo, el exfutbolista de Ajax publicó un comunicado en el que aclaró todo lo sucedido en los últimos días. En primer lugar, señaló que las acusaciones sobre una sanción disciplinaria son falsas y malintencionadas. “Soy alguien que le gusta ir de frente, así que debo decir que la mención de una ‘sanción’ del club es falsa y malintencionada. Regresé de Argentina bien físicamente y dispuesto para jugar”, manifestó.

No obstante, Tagliafico reveló que el técnico italiano le dijo que no le había agradado que haya asistido al partido de rugby, y por eso decidió no colocarlo de titular. “Habíamos hablado con el técnico pero optó por que no jugase y por supuesto lo acepté. También me indicó que no le había agradado que fuera a ver el partido de rugby el viernes, en la tarde libre. Lo respeto y lo importante es seguir adelante, unidos y fuertes”, concluyó el campeón del mundo.

¿Cuándo es el próximo partido del Lyon?

Lyon está viviendo uno de sus peores arranques de Ligue 1 en la temporada 2023-24: solo suma tres puntos en nueve fechas disputadas. Se ubica en el último lugar, dos puntos abajo de Clermont, que se ubica en el penúltimo puesto. Hasta ahora no conoce la victoria, y necesita lograrlo para comenzar a escapar de las últimas posiciones.

Eso sí, su próximo rival no será nada sencillo: se enfrentará al Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome (Marsella). Este duelo está programado para jugarse el domingo 29 de octubre desde las 2:45 p.m. (hora peruana y colombiana). ¿Será que Nicolás Tagliafico volverá al once titular en el partido ante los ‘Olímpicos’. Veremos qué sucede.





