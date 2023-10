El Real Madrid extendió este martes su firmeza europea en Braga (1-2), con dosis de sufrimiento, para dejar más que encarrilado su pase a los octavos de final de la Champions League 2023-24 con su tercer triunfo consecutivo, el día que Rodrygo recuperó el gol y Jude Bellingham extendió su racha goleadora.

Los datos de Rodrygo eran impropios para un delantero del Real Madrid. Más aun en el curso en el que debe dar un paso adelante sin Karim Benzema en la plantilla, asumiendo una responsabilidad goleadora ante la que no respondió desde el primer partido del curso, cuando marcó en San Mames. Once partidos sin gol, hasta que 40 disparos después se quitó una losa de encima. Sin tiempo para pensar en la definición ni en los fantasmas que le acechaban. Por voluntad, lanzándose con todo a un regalo de Vinícius.

La conexión brasileña cambió el rumbo de un partido que había arrancado con el Braga mostrando buen gusto con el balón. Y eso que traicionó su espíritu ofensivo protegiéndose con una defensa de cinco y la extraña suplencia de Bruma, su futbolista más desequilibrante. Las carencias defensivas impulsaron las decisiones de Artur Jorge. En 16 minutos jugaban en su contra.

En la semana de clásico, con un once con rotaciones de Carlo Ancelotti, el Real Madrid se permitía regular esfuerzos. En la segunda parte, en exceso. Vinícius hizo siempre daño cogiendo la espalda de la defensa, exhibiendo velocidad y habilidad. Matheus le negaba el gol a su disparo cruzado y el colegiado el doblete de Rodrygo por posición antirreglamentaria.

A impulsos llegó el Braga, que no logró inquietar a Kepa en el primer acto, protegido por Bellingham y Rüdiger en los dos disparos de mayor peligro. Al Musrati perdonó unas marcas laxas en un saque de esquina y Carvalho vio frustrado su remate de tijera. Eran avisos a un Real Madrid que no golpeaba en sus momentos de dominio, con Rodrygo y Fede Valverde buscándolo desde fuera del área y Vinícius perdonando escorado una mala salida del portero.

El apagón llegó cuando lo sintió sentenciado. Tras un arranque repleto de poderío del segundo acto. Con Fran García ganando en ataque lo que concede en defensa para permitir a Bellingham lanzar un aviso de lo que llegaría minutos más tarde. Su zurdazo potente lo sacó arriba con reflejos Matheus. Camavinga probando también al portero del Braga y Carvajal acariciando el mismo gol marcado en Sevilla. De cabeza, sorprendiendo a todos en el primer palo tras un córner.

No perdonó en su segundo intento Bellingham. Letal en la ‘Champions’ como madridista. Autor de un gol en cada jornada. Al rescate frente al Union Berlín, con poderío en Nápoles. El pase atrás de Vinícius lo colocó con la diestra ajustado al poste con un gesto repleto de calidad.

Lo sintió sentenciado el Real Madrid y rebajó la intensidad defensiva. Sumado al sentimiento de no tener ya nada que perder del Braga, provocaron la reacción repleta de coraje del conjunto portugués. Reaccionó rápido, con el tanto de Djaló tras asociarse con Horta con demasiada pasividad de la zaga madridista.

La entrada en escena de Bruma y Abel Ruiz aumentó la tensión de los minutos finales. Con el Braga volcado y el Real Madrid achicando balones. Intentó encontrar a Vinícius al contragolpe, cuando lo hizo de nuevo se le anuló un tanto por fuera de juego. Provocó que se sufriese hasta el final, con Kepa desviando como pudo un disparo y Abel disparando arriba la última en el tiempo añadido.

Real Madrid llega a este partido después de empatar por 1-1 ante el Sevilla, en el duelo disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la fecha 10 de LaLiga. A pesar de que los locales consiguieron ponerse en ventaja gracias al autogol de David Alaba, Dani Carvajal puso el empate definitivo tras aprovechar una habilitación de Toni Kroos.

Con este resultado en territorio sevillano, los dirigidos por Carlo Ancelotti se ubican en la primera casilla de la tabla de posiciones con 25 puntos luego de diez encuentros jugados, acumulando ocho triunfos, un empate y una derrota. De momento comparten el liderato con el Girona, también con 25, y tiene al FC Barcelona de escolta (24).

Braga, por su parte, llega a este partido después de vencer por 0-2 al Rebordosa por la tercera ronda del Taça de Portugal. Los dirigidos por Artur Jorge se quedaron con la victoria y sellaron su clasificación con los goles de Rony Lopes y Álvaro Djaló, en un duelo donde fueron ampliamente superiores.

Previamente, el Braga también venció por 2-1 al Río Ave, en el encuentro válido por octava jornada de la Primeira Liga de Portugal. A pesar del 0-1 parcial anotado por Leonardo Ruiz, Simon Banza y Abel Ruíz firmaron la remontada de los locales. Con este resultado, se ubicaron en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con dieciséis puntos en ocho fechas jugadas, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas.

En el previa de este partido frente al Real Madrid, Artur Jorge se mostró optimista en lograr un resultado histórico. “Yo estoy muy entusiasmado. Estamos haciendo un camino y estamos en lo que buscamos. El hecho de que mañana nos enfrentemos al Real Madrid quiere decir que estamos en el camino del éxito. En los otros dos partidos enseñamos nuestra calidad individual y colectiva, fueron igualados. Tenemos confianza para el partido”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a la motivación que tienen sus dirigidos: “Yo les digo a mis jugadores que es posible dar la sorpresa mañana. El enfoque es también para el aspecto emocional. No hay que perder la ambición. Nosotros debemos aprovechar nuestros momentos. Podemos hacer historia, eso dependerá de nuestra eficacia en ataque. En el plano defensivo tenemos que ser fuertes, es importante no dejar espacios al Real Madrid, ellos tienen mucha calidad individual para aprovecharlos. Si nosotros logramos marcar, eso sería positivo y es lo que esperamos, intentar sorprender al Real Madrid”, agregó.

Real Madrid vs. Braga: horarios del partido

Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Paraguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 3:00 p.m.

Real Madrid vs. Braga: ¿en qué canales ver?

Este partido entre Real Madrid y Braga será transmitido para toda Latinoamérica por las señales exclusivas de ESPN y Star Plus. Asimismo, si radicas en México, podrás seguirlo a través de las transmisiones de las señales televisivas de TNT Sports, TNT Go y HBO MAX. Por otro lado, en Estados Unidos será televisado por ViX, Univision NOW, TUDN USA, TUDN App, Paramount+ y UnivisionTUDN.com, mientras que en España por Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.

Real Madrid vs. Braga: ¿dónde se jugará el partido?

Real Madrid vs. Braga: posibles alineaciones

Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho Fernández, Eduardo Camavinga; Toni Kroos, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverse; Jude Bellingham; Joselu, Vinicius Junior.

Kepa Arrizabalaga; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho Fernández, Eduardo Camavinga; Toni Kroos, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverse; Jude Bellingham; Joselu, Vinicius Junior. Braga: Matheus; Joe Mendes, Serdar Saatci, Sikou Niakaté, Cristián Borja; Rodrigo Salazar, Moatasem Al-Musrati, André Horta; Álvaro Djaló, Bruma, Simon Banza.





