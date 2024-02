Han pasado unos meses desde que, en octubre de 2023, y tras no encontrar equipo, Eden Hazard decidió retirarse del fútbol, colgar las botas para disfrutar de su familia. El exdelantero belga puso fin a una etapa agridulce en el Real Madrid, club por el que fichó a cambio de 115 millones de dólares. Ahora, en una reveladora entrevista con France Football, el ‘Duque’ desglosó su tiempo en el club blanco, abordando críticas, lesiones y su complicada relación con las expectativas y la exigencia del gigante español.

En la entrevista, el belga explicó: “Siete años en Inglaterra, sin descanso en Navidad, dándolo todo, para que cuando tenía tres o cuatro semanas de vacaciones poder disfrutar. Me dejé llevar como me dejo cada verano. Después, en el Real, la cosa salió mal y ya está”.

“No voy a decir que estaba abusando de la comida. No le prestaba atención. Pero no iba a McDonald’s todos los días. No duras dieciséis años como profesional. No le di ninguna importancia. Me gusta comer, con amigos y tomarnos una copa. Me paso el día antes de un partido comiendo en casa. La dieta apesta, es inútil. Bueno, está bien si quieres jugar hasta los 40. Sabía que ese no sería mi caso”, dijo.

Hazard atribuye gran parte de sus dificultades en el Real Madrid a las lesiones. “El Real es el club más grande de todos. Es complicado jugar. Quizás necesitaba practicar más. También tuve las lesiones equivocadas en los momentos equivocados”, expresó el belga. Desde operaciones hasta la instalación de placas, las lesiones se convirtieron en una constante.

El futbolista reflexionó sobre su tristeza al no cumplir las expectativas de los aficionados: “Estaba triste por los aficionados, decepcionado por ellos. Cuando llegué, estaban llenos de esperanza. Siento que los he decepcionado. Quiero decirles: ‘Oigan, no es mi culpa, mi cuerpo se rindió. Lo intenté, no funcionó. Lo siento’”.





Eden Hazard habló sobre su debilidad por la comida en su etapa en el Real Madrid.





Orgulloso de su paso por el Real Madrid





A pesar de las dificultades, Hazard no expresó arrepentimientos sobre su elección de unirse al Real Madrid. “Desde pequeño fui seguidor de Zidane. Estaba Zidane, entonces me gustaba el Real. El Bernabéu es especial. El Real Madrid es un club diferente”, afirmó. Sin embargo, reconoció que la naturaleza presuntuosa del club y su estilo de juego no eran los más adecuados para él.

“No soy así. Incluso la forma de jugar no me convenía, en comparación con otros clubes. Pero era mi sueño. No podría detener mi carrera sin venir aquí”, concluyó Hazard, cerrando un capítulo marcado por altibajos en el Real Madrid, donde la magia y la tristeza se entrelazaron en una experiencia que quedará grabada en la memoria de los hinchas.





Los números de Eden Hazard





Con 747 partidos como profesional, divididos en 621 en clubes y otros 126 con la selección belga, Hazard deja un legado imborrable en el fútbol mundial. Sus momentos de gloria en el Chelsea, donde contribuyó a la conquista de dos títulos de Premier League y una Liga de Campeones de la UEFA, quedarán grabados en la memoria de los aficionados al fútbol.

Además, su liderazgo como capitán de la selección belga y su papel en llevar al equipo a las etapas finales de torneos importantes, como la Copa del Mundo de la FIFA, no deben pasarse por alto. El retiro de Eden Hazard marcó el final de una era en el fútbol belga y deja a los aficionados de todo el mundo con un sabor agridulce.





Eden Hazard se retira como futbolista, tras haber militado en el Lille, Chelsea y Real Madrid. (Foto: Getty Images)





Eden Hazard, de Tubize para el mundo





Natural de Tubize, donde nació en el seno de una familia de futbolistas, como también lo son su hermano Thorgan (Anderlecht) Kylian (Racing White Daring de Molenbeek), Eden Hazard se incorporó de juvenil a las categorías inferiores del Lille francés (2007-2012), equipo con el que debutó a los 16 años y con el que quedó campeón de la liga francesa en 2011.

De allí pasó al Chelsea inglés (2012-2019) donde también se convirtió en una referencia y cosechó dos títulos de liga y dos títulos de Liga Europa, entre otros trofeos. En ese período firmó también su mejor registro con Bélgica, que con Hazard como capitán fue tercera en el Mundial de Rusia de 2018, bajo mando del español Roberto Martínez como seleccionador.

Tras conquistar el fútbol francés y británico, Hazard recaló en la liga española, cumpliendo su sueño de fichar por el Real Madrid en un traspaso millonario cifrado por encima de los 100 millones de euros. Pero pronto sus esperanzas se frustraron al recibir una dura entrada de su compatriota Thomas Meunier en un partido de Liga de Campeones en septiembre de 2019 contra el París Saint-Germain que marcó el inicio de su calvario físico.

El futbolista se operó del tobillo, sufrió con la recuperación, encadenó otras lesiones y nunca llegó a ser el jugador estrella que se esperaba fuera en el Real Madrid, llegando a no contar en absoluto para Carlo Ancelotti, hasta finiquitar su contrato un año antes y abandonar el club.





