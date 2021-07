Más claro imposible. Sencillamente no lo quieren en el Parque de los Príncipes. El PSG continúa con su plan de fichajes ‘galácticos’ para la próxima temporada y a los ya llegados Donnarumma, Ramos, Wijnaldum o Achraf, quiere cerrar su última gran incorporación: Paul Pogba. Sin embargo, los aficionados del club parisino ya arrancaron una campaña en contra del jugador del Manchester United.

Y en medio de los rumores del mencionado posible traspaso, los hinchas han desplegado varias pancartas contra él frente al Parque de los Príncipes y la Ciudad Deportiva.

El mensaje de las mismas es el siguiente: “Pogba, debes escuchar a tu madre. Ella no te quiere aquí, nosotros tampoco”. Pero ¿a qué obedece el rechazo de los aficionados del club parisino por el jugador?

Resulta que en el pasado, Pogba mostró su simpatía por el Olympique de Marsella, club rival del PSG. Su familia y amigos cercanos siempre le animaban a ver los encuentros de esta institución.

“¿El OM? Me gusta, mi padre era fan. Un amigo me obligaba a ver todos los partidos del Marsella. Siempre ha sido un equipo que he seguido”, declaró Pogba hace tres años en ‘SFR Sport’.

(Foto: Twitter)

Ya hubo primer contacto

Pogba es del agrado de Leonardo, director deportivo, y del estratega Mauricio Pochettino, quienes aprovecharán cualquier oportunidad que se le abra para contar con los servicios del futbolista de la Selección Francesa.

Sin embargo, el vínculo del jugador con los del Old Trafford culmina en el año 2022, y a causa de que aún no haya llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, todo indica que el elenco inglés plantea la salida de su centrocampista en la próxima temporada.

De acuerdo a información de ‘RMC Sports’, se dice que el Paris Saint-Germain ya habría contactado al entorno del francés, incluido su representante, Mino Raiola, para agilizar el traspaso y contar con él en este mismo verano.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO