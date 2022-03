Fueron dos cenas con cafés muy cargados. La eliminatoria de los octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y PSG aún tiene mucho por contar más allá de lo que pasó en el campo, pues en la planta noble del Parque de los Príncipes y el Bernabéu se vivieron tensos momentos entre los mandatarios Nasser Al-Khelaïfi y Florentino Pérez. El presidente del cuadro parisino ha revelado detalles de aquellas conversaciones y ha asegurado que fue muy duro con su homólogo del Madrid.

El mandatario del PSG ofreció una entrevista a la ‘BBC’, en la que desvela detalles de sus encuentros con su par de la ‘Casa Blanca’, quien le habló en esos partidos de Champions, pero él fue muy tajante y aclaró su postura.

“Florentino Pérez habló conmigo con ocasión del partido de Champions. Me dijo que ‘debemos llegar a un punto en el que podamos hablar’. Yo fui muy duro, le dije que estaba muy contento de poder hablar pero que si se hacían cosas a mis espaldas, no me interesaba”, en alusión al interés del conjunto blanco por Kylian Mbappé.

Las diferencias entre Al-Khelaïfi y Florentino nacieron con la creación de la Superliga, de la cual el del PSG se ha mostrado muy crítico: “La gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir. ¿Y nosotros nos peleamos por la Superliga?”, señaló.

“Podría haber aceptado el cheque de 400 millones que me ofrecieron. Me invitaron. Luego, cuando dije que no, dijeron que no me habían invitado. Eso los resume”, añadió.

“Si hubiera pensado en mí mismo, podría haberme unido. Especialmente durante la pandemia. Sin embargo, ¿qué pasa con el ecosistema, los aficionados y los valores que representas?. Olvidan que el fútbol es un contrato social, no es un contrato legal”, argumento sobre su ‘no’ a la Superliga.

Defiende la inversión del PSG

Al-Khelaïfi también ha explicado su intervención en el club parisino, recordando que “nuestra inversión en el PSG no es beneficiosa sólo para el PSG”, sino que beneficia a otras instituciones de la Ligue 1. “Imaginemos por un momento que nuestro club no estuviera en la Ligue 1: ¿dónde encontraría (la Liga de Fútbol Profesional francesa) un fondo de inversión (CVC) capaz de invertir 1.500 millones de euros que beneficiarán a los clubs pequeños”, apuntó.

Concluye explicando que “nosotros compramos el PSG por 70 millones de euros y desde entonces hemos recibido ofertas multimillonarias, fruto de la marca que hemos construido como verdadera inversión”.





