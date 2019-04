El sexto título en los últimos siete años: PSG por fin se coronó campeón de la Ligue 1 tras empate de Lille

El PSG se proclamó campeón de la Ligue 1 de Francia por octava vez antes de jugar frente al Mónaco en el encuentro que completará la trigésima tercera jornada, beneficiado por el empate ante el Touluose del Lille, que necesitaba la victoria.



A la cuarta fue la vencida para el París Saint Germain, que no pudo asegurar el éxito ni contra el Estrasburgo, ante el que empató, ni después contra el Lille y el Nantes, frente a los que salió derrotado.



En esta ocasión no necesitará puntos el equipo del alemán Thomas Tuchel, que podrá celebrar el título ante el Mónaco, en el partido del Parque de los Príncipes, ante su afición.



El Lille, que inició la jornada a diecisiete puntos del PSG necesitaba la victoria en Toulouse para obligar a puntuar al líder y dilatar un poco su alirón.



La conquista del título para el París Saint Germain era cuestión de tiempo a pesar de la mala línea ofrecida en los últimos partidos. Pero el Lille no cumplió y el éxito ya lo tiene asegurado de forma matemática.



El Lille queda a dieciséis puntos y le restan solo cinco partidos por completar. No hay opción. El París Saint Germain es campeón con cinco jornadas de antelación.



Es el octavo título en la historia del club parisino. El segundo seguido y el sexto en los últimos siete años. Sólo el Mónaco, en el 2017 se interpuso en el absolutismo del equipo de París.



Fuente: EFE

